Venerdì 27 Agosto 2021, 05:02

RIFIUTI

Tre della Provincia di Latina, due del Comune di Cisterna e uno del Comune di Fondi. Ecco chi sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche pontine, chiamati a scegliere i siti per lo stoccaggio dei rifiuti in provincia di Latina. Dietro le pressioni della Regione Lazio, che da mesi minaccia di commissariare la Provincia se non arriverà presto una scelta sui siti, l'ente di via Costa ha definito il quadro dei tecnici per quanto concerne la parte pubblica. Si tratta, in particolare dell'ingegnere Antonio Nardone dirigente del settore Ecologia e tutela del territorio della Provincia, del geologo Luigi Matteoli e dell'agronomo Armando di Blasio, tutti della Provincia; dell'architetto Bonaventura Pianese per il Comune di Fondi; dell'architetto Luca De Vincenti e dell'ingegnere Gian Pietro De Biaggio per il Comune di Cisterna di Latina. Fin qui, l'elenco relativo ai dipendenti pubblici delle amministrazioni. Ma il tavolo sarà composto anche da altre «competenze professionali quali ingegnere, architetto e geologo, da affiancare alle attività del tavolo tecnico, attraverso i costituendi elenchi aperti di operatori economici», come recita la determina dello stesso Nardone. L'atto, infatti, non si limita a nominare i membri di parte pubblica, ma avvia anche le procedure per la selezione di professionisti a supporto. Il tavolo fu inizialmente istituito nel gennaio scorso dal presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, insieme alla conferenza dei sindaci, con l'obiettivo di avviare il percorso condiviso per l'individuazione di uno o più siti di stoccaggio del secco residuo; a maggio poi, fu costituito il Comitato ristretto di sindaci, che incaricò tecnici della Provincia stessa di fare una prima scrematura di siti, tra cave dismesse e siti industriali fuori uso. Da quella prima scrematura, si decise poi di scendere maggiormente in dettaglio, e per individuare i tecnici fu chiesto ai Comuni se avessero dipendenti disponibili: a questo appello hanno risposto Fondi, Cisterna e Latina. Il capoluogo ha indicato però dei liberi professionisti: Massimo Amodio e Giorgio Libralato.

An. Ap.

