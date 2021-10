Sabato 2 Ottobre 2021, 05:02

Lavori terminati e conferimento dei rifiuti, in particolare gli ingombranti, che sarà possibile a partire dalle prossime settimane. L'isola ecologica della Chiesuola è rinata a nuova vita, dopo anni e anni di abbandono, in cui non solo la struttura era stata lasciata a se stessa, ma anche l'inciviltà di molti cittadini aveva fatto il suo, per far finire nel degrado l'intera area. Ora tutto è dimenticato, grazie all'opera di risanamento, riqualificazione e ristrutturazione dell'isola ecologica. Ieri mattina il Comune di Latina, al termine dei lavori, ha consegnato le chiavi dell'Isola all'Azienda per i beni comuni, che la gestirà. Gli interventi hanno riguardato in particolare l'innalzamento delle tettoie, rialzate per consentire in sicurezza le manovre di carico e scarico dei diversi materiali conferiti; l'adeguamento antisismico e la realizzazione di un impianto per la raccolta delle acque piovane; nei prossimi giorni, inoltre, saranno anche installate le telecamere. Il servizio che fornirà andrà ad aggiungersi ai due centri di raccolta già attivi in via Bassianese (presso la sede di Abc, operativo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17) e in via Massaro, nella zona del Lido (aperto dal 1 ottobre al 31 maggio, il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12, e, dal 1 giugno al 30 settembre, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 13). A breve, ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, Abc comunicherà il calendario di apertura anche di questa struttura in località Chiesuola, ma sono sempre disponibili le isole ecologiche itineranti che Abc programma sul territorio il sabato, secondo un calendario disponibile sul sito dell'azienda. Con un post su Fb, l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini, presente ieri alla cerimonia di consegna delle chiavi insieme al sindaco, Damiano Coletta, al dirigente del servizio Ambiente, Giuseppe Bondì, al direttore generale di Abc, Silvio Ascoli, e alla vice presidente del Cda, Angela Verrengia, comunica che «i lavori sono in corso anche per l'isola di Latina Scalo che, insieme a questa della Chiesuola, diventerà fondamentale per i cittadini, ancora di più oggi, considerando il metodo di gestione della raccolta differenziata porta a porta. «Abbiamo operato migliorie alla struttura che oggi è anche antisismica, e, accogliendo un suggerimento della commissione Ambiente, abbiamo inserito un sistema di raccolta delle acque piovane che portano quindi essere utilizzate per scopo irriguo o per la pulizia dei piazzali».

