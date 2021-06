IL CASO

Quattro anni di tempo e ci si rende conto che la delibera di giunta non era sufficiente, occorre passare anche in Consiglio comunale. Accade a Latina, e il caso è quello della convenzione stipulata nel 2017 insieme ai Comuni di Pontinia (ente capofila), Aprilia, Sermoneta, Sabaudia: un'associazione tra Comuni nel campo dei rifiuti, per ridurre in particolare il quantitativo di frazione organica (l'umido), che attualmente pesa (in senso letterale e anche economico) per circa il 40% sul totale del conferito.

IL PASSAGGIO MANCATO

L'associazione ha lo scopo di intercettare i fondi dei bandi regionali per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche e per l'acquisto e distribuzione di attrezzature destinate a compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica. Il capoluogo ha ottenuto 1,4 milioni di euro, fondi che transitano attraverso il Comune capofila, Pontinia, e questo li ha resi salvi. Ma ora bisogna comunque sanare la dimenticanza, evidenziata ieri in commissione Ambiente, dove la proposta è stata votata a maggioranza con 6 voti a favore e 1 astenuto (Salvatore Antoci del gruppo Misto). La delibera di giunta di quattro anni fa (la 445 del 2017) lo diceva infatti chiaramente: «Propone al Consiglio comunale di costituire l'associazione tra Comuni». Ma in Consiglio non c'è mai arrivata. E questo, nonostante il finanziamento erogato, le progettazioni svolte e i lavori imminenti.

ISOLA ECOLOGICA

Latina ha ottenuto 1,4 milioni di euro, con i quali si ristrutturerà e si renderà nuovamente operativa l'isola ecologica di Latina Scalo. Contemporaneamente, al suo interno, si metterà in funzione una compostiera di comunità. Un passo importante, sottolineato ieri dall'assessore all'Ambiente, Dario Bellini: «Andiamo a sanare un altro luogo del territorio che per anni ha visto uno stato di degrado. Nell'ultimo anno e mezzo si era riusciti con un intervento congiunto di barriere e telecamere a spezzare l'abitudine di alcuni cittadini di abbandonare rifiuti nell'ex isola caduta in disuso e chiusa. Di fatto però, per operare bene la differenziata e il porta a porta, c'è bisogno di luoghi in cui si possano inoltre conferire anche i rifiuti ingombranti e il management di Abc ha sottolineato più volte l'intenzione di riattivare le isole ecologiche». Saranno quattro: via Bassianese, Chiesuola, Latina Scalo, via Massaro (sul Lido). Nel progetto non ci sono però solo le isole ecologiche: i fondi serviranno infatti ad acquistare 10mila compostiere domestiche, da consegnare alle utenze che ne faranno richiesta.

Andrea Apruzzese

