© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTATonnellate di sangue e scarti di animali sversati su nudo terreno e anche in un pozzo artesiano per abbattere i costi del regolare smaltimento: il traffico illecito di rifiuti, con implicazioni ambientali nel Brindisino, emerso ieri con l'esecuzione di otto misure cautelari nell'ambito dell'operazione Sangue Amaro della Dda di Lecce, ha visto coinvolti anche due imprenditori pontini di adozione.Si tratta di Roberto e Michele Martena, padre e figlio, di 31 e 58 anni, operanti a Latina attraverso l'Ilsap di Borgo San Michele, arrestati il primo all'alba nel capoluogo pontino dai carabinieri forestali, dove vive, e il secondo in tarda mattinata all'aeroporto di Fiumicino di rientro da Dubai. Ad attenderlo i carabinieri che lo hanno condotto nella sua abitazione di Grottaferrata (Roma).L'azienda Ilsap, appartenente al gruppo Martena, specializzata nel trattamento dei rifiuti di origine organica, è finita nel mirino dell'operazione Sangue Amaro, in quanto risultata meta, ma solo su falsa documentazione, di conferimenti mai avvenuti come riportato nelle 289 pagine dell'ordinanza del Gip - di liquido ematico e di altri scarti animali per un totale di 118mila chili. Una presunta copertura cartolare prestata alla società Orm Ambiente srl «per favorirla in un risparmio di poco più di 10mila euro, considerando che il costo di smaltimento presso l'impianto è di 10 centesimi a chilo», ha sottolineato l'avvocato Giuseppe Fevola che assiste i Martena, evidenziando il marginale coinvolgimento dei suoi assistiti nel contestato traffico illecito di rifiuti.L'operazione, coordinata dalla Dda di Lecce, ha visto impegnati sessanta uomini dell'Arma, tra i carabinieri del Noe di Lecce, Napoli e Roma, del Nucleo investigativo della forestale di Latina e Lecce e dei carabinieri dei diversi comandi provinciali interessati dall'esecuzione degli arresti, dei sequestri e delle perquisizioni disposte dal Gip Cinzia Vergine su richiesta del Pm Giovanna Cannarile della Direzione distrettuale antimafia.Quattordici in tutto sei rimaste a piede libero - le persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e gestione illecita di rifiuti per fatti avvenuti tra il 2019 e il 2020.Nel corso dell'operazione Sangue Amaro, che ha interessato il territorio pugliese, campano e laziale, i carabinieri del Nipaaf di Latina hanno anche posto sotto sequestro quattro mezzi della Ilsap e documentazione reperita durante la perquisizione aziendale nella sede di San Michele.Nel complesso dell'operazione sono stati sequestrati beni per tre milioni di euro tra cui un opificio e una villa nella disponibilità degli amministratori della Orm Ambiente. Secondo le indagini della Dda, 400 tonnellate di rifiuti organici sarebbero stati smaltiti illecitamente dalla Orm Ambiente srl in un sito privato di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.Finita ai domiciliari anche la proprietaria, Annunziata Gioffredi di 50 anni e i responsabili della Orm, Fabio e Omar Leo, di 46 e 25 anni, Gianfranco Mingolla di 45 anni, Vitantonio Turrisi di 37 anni e Gaetano Salerno di 51 anni.La Orm Ambiente attraverso propri mezzi e falsa documentazione di trasporto di liquido ematico e altri scarti avrebbe organizzato un'attività continuativa nel tempo finalizzata ad un ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di denaro per il mancato conferimento del sangue presso le aziende autorizzate a riceverlo.In particolare avrebbe gestito abusivamente ingenti quantitativi di sangue animale provenienti dall'azienda agricola Itria Conigli, con sede a Martina Franca, in provincia di Taranto. Su falsi documenti di trasporto di scarti animali veniva indicato come luogo di prelievo l'azienda agricola e come luogo di destinazione la Orm Ambiente srl e la Ilsap srl appunto. Mete ritenute di natura esclusivamente cartolare.Rita Cammarone© RIPRODUZIONE RISERVATA