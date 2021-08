Giovedì 5 Agosto 2021, 05:02

IL CASO

E' attesa per oggi la riapertura, anche se in modalità ridotta, dell'impianto Rida Ambiente di Aprilia, rimasto chiuso dal 15 luglio scorso per interventi di manutenzione straordinaria. La buona notizia è arrivata ieri dal capoluogo pontino, il comune più grande tra i 56 clienti della Rida Ambiente e quello che ha avuto maggiori difficoltà in questo periodo di inattività del tmb: «Da domani (oggi per chi legge, ndr) possiamo tornare a conferire rifiuti indifferenziati, per circa 50 tonnellate, presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Aprilia ha spiegato Dario Bellini, assessore all'Ambiente del comune di Latina -. Presso lo stesso impianto, da lunedì potremo conferire il 100% della quantità contrattualmente prevista, pari a circa 160 tonnellate al giorno. Nel frattempo continueremo a conferire anche presso gli impianti della Saf e di Ecologia Viterbo, fino a martedì prossimo (ultimo giorno autorizzato dalla Regione Lazio) nella misura di 140 tonnellate al giorno, in modo da tenere aperti tutti i canali di conferimento». Se questo calendario verrà rispettato, «Latina potrebbe tornare in una condizione di normalità al massimo entro una settimana», ha assicurato Bellini evidenziando che da oggi e fino a lunedì, potranno essere conferite 50 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno oltre il fabbisogno quotidiano, il che significa che si potrà recuperare sui quantitativi rimasti in strada in queste settimane di emergenza. Un ulteriore passo in avanti verso la risoluzione della crisi si avrà domenica prossima: «L'azienda Abc ha dichiarato Bellini effettuerà un servizio straordinario di raccolta nella giornata dell'8 agosto, approfittando della possibilità di conferire maggiori quantitativi fino a lunedì 9, quando è prevista la riapertura a regime della Rida Ambiente».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA