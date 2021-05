27 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







RIETI - L'Aprilia ci prova, ma a vincere il recupero dell'11esima giornata di ritorno è il Rieti, con un 2-0 maturato nel quarto d'ora finale. Apre le danze Signate, raddoppia Tiraferri e per i pontini è la fine. Non basta il palo di Bosi e l'impegno finale ad evitare il ko. Domenica di nuovo in campo contro il Giulianova.

LA PARTITA

Al 21' punizione tagliata in area da Tirelli per la testa di D'Alessandris che però non trova lo specchio della porta. La replica dell'Aprilia non si fa attendere e arriva puntuale al 24' quando Laghigna prova la girata di destro, sulla quale però Saglietti fa buona guardia. Al 38' Galvanio viene atterrato in area da Corelli, l'arbitro assegna il penalty ma Salvati neutralizza la conclusione di Tirelli.

SECONDO TEMPO

In avvio di ripresa subito pericoloso Bosi con una conclusione dal limite che non sorprende, però, Saglietti. Ancora Aprilia al 13' sull'asse Succi-Bosi che a destra creano scompiglio: l'attaccante di destro prova a metterla all'incrocio ma la sfera termina alta. E dopo una punizione di Orchi che lambisce la traversa, ecco il palo di Bosi. Al 28' il Rieti passa: D'Alessandris vola sulla destra, assist per Signate e Salvati è battutoin rete un assist di D'Alessandris. L'Aprilia prova a reagire, ma si espone al contropiede, fatale al 36' quando da un'azione manovrata a sinistra, Tiraferri a tu per tu con Salvati lo beffa col tacco.

IL TABELLINO

Rieti (4-3-1-2): Saglietti 6; Tiraferri 6,5, Montesi 7, Giannetti 7, Zona 6,5; Marchi 6,5 (37'st Prandelli s.v.), Orchi 6,5, Tirelli 6 (17'st Mattei 6); Vari s.v. (30' Esposito 6); Galvanio 5,5 (24'st Signate 6,5), D'Alessandris 6,5 (31'st Scognamiglio s.v.).

All.: Battisti 8.

Aprilia (3-4-1-2): Salvati 6; Sossai 6, Battisti 5, Corelli 5 (10'st Aglietti 5); Calisto 6 (35'st Sansotta s.v.), Luciani 6, Vasco 6, Succi 5,5; Pezone 5 (22'st Ouedraogo s.v.); Laghigna 6, Bosi 5,5.

All.: Galluzzo 5.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta 5,5 (Ottobretti-Schirinzi). Marcatori: 28'st Signate, 36'st Tiraferri.

Note: Prima del calcio d'inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Tarcisio Burgnich. Ammoniti: Esposito (RI), Corelli, Laghigna (A)Angoli: 7-1. Recupero: 1'pt, 5' st.

Marco Ferroni

