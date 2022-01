Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

MINTURNO

Prosegue anche nella giornata odierna l'attività di screening con tampone rapido organizzata dal Comune di Minturno per cercare di rendere quanto più sicuro il rientro a scuola in presenza in programma lunedì. L'iniziativa è riservata agli alunni di fascia d'età 0-18 anni, residenti nel Comune di Minturno o frequentanti i seguenti istituti scolastici del territorio: Asilo nido Polline, Istituto comprensivo Minturno 1, Istituto comprensivo Marco Emilio Scauro, Liceo scientifico Leon Battista Alberti.

Sono stati allestiti i seguenti punti di screening: Piazzale ex Sieci a Scauri, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; Scuola media Antonio Sebastiani a Minturno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; Centro diagnostico Clanis a Marina di Minturno, dalle 9 alle 17; Centro diagnostico A. Schweizer a Scauri, dalle 9 alle 17; Farmacia dott. Spaziani a Fontana Perrelli, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Non è prevista alcuna prenotazione e il costo dei tamponi è a carico del Comune di Minturno. Si ricorda che l'adesione è su base volontaria spiega l'avviso diramato dall'amministrazione comunale e per accedere basta essere accompagnati da un genitore, evitando assembramenti, e fornire il nominativo dell'alunno all'operatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA