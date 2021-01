TRASPORTI, LE NOVITÀ

Una rivoluzione necessaria, per affrontare con ancora maggiore sicurezza il rientro a scuola. Il Comune di Latina e il gestore del trasporto pubblico locale, Csc Mobilità hanno rimodulato nuovamente il servizio, per assicurare più corse e più distanziamento a bordo, grazie anche alla sinergia con la Regione Lazio che ha messo a disposizione nuovi mezzi e personale.

Le nuove corse saranno attive dall'11 gennaio, mentre il nuovo libretto orario sarà emesse da piazza del Popolo nelle prossime ore. La rivoluzione del Tpl, basata sugli studi effettuati dal Cersites dell'Università La Sapienza in collaborazione con Comune e Csc, vedrà tre tronconi: Borghi, Latina Scalo (FS) e scolastico, con quest'ultimo che, nel periodo estivo, sarà preso e sostituito dalle linee Mare. I tre tronconi passando ovviamente anche per il centro cittadino, rivedranno le corse anche in questo ambito. Fermi restando il numero di autobus e di autisti a disposizione, e di chilometraggio riconosciuto dalla Regione, la rimodulazione si basa su una revisione delle corse, eliminando quelle non utilizzate dagli utenti. Unica eccezione, l'arrivo di 12 mezzi turistici da 25 posti ciascuno grazie a un accordo tra Comune e Regione, «che consentiranno di dare una risposta efficace e concreta» secondo l'assessore ai Trasporti, Dario Bellini, intervenuto ieri nella commissione al ramo per illustrare le novità.

A pagarli, ci penserà la Regione. Non solo: per evitare gli assembramenti alla ripresa delle attività scolastiche, Protezione civile e Polizia locale saranno schierate sul campo e monitoreranno le fermate. In dettaglio, le corse scolastiche (negli orari di ingresso e uscita) e le corse ad alta frequenza saranno tutte raddoppiate; le corse da e per Latina Scalo (Fs) passeranno dalle attuali 110 al giorno già rimodulate in era Covid, alle future 136 con la nuova rimodulazione, e a 150 con i prossimi mezzi della Regione. Queste, in particolare, sono al momento ritenute sufficienti per evitare assembramenti anche per la fruizione scolastica dell'istituto di formazione su via Epitaffio. Implementati anche i collegamenti con Q4-Q5 con corse che, nelle fasce più importanti, passeranno ogni 15-20 minuti; con la Chiesuola; con diversi borghi. «È un servizio che finora non si era mai visto su quartieri così popolosi», ha chiarito Bellini, che ha anche ammonito sulle condizioni degli uffici: «Stanno lavorando a ranghi ridottissimi, da un mese abbiamo 4 funzionari in meno a causa del Covid».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA