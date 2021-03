5 Marzo 2021

Rientrato dai due turni di squalifica, ancora una volta il protagonista si è rivelato il fantasista dell'Insieme Formia Matteo Zonfrilli. Prima il pareggio dagli 11 metri (secondo centro in campionato dopo quello firmato a Nola) e addirittura allo scadere il possibile 2-1 su punizione, negato soltanto da un miracolo di Volzone. «Un confronto molto combattuto spiega il numero 10 biancazzurro Resta il rammarico per essere rimasti in 10 (non è la prima volta che accade quest'anno), però il pari è il risultato più giusto. Sulla punizione? Complimenti al portiere, anche se la parabola era un po' lenta».

Sul fronte Nocerina il tecnico Giovanni Cavallaro è molto arrabbiato per l'ennesima vittoria gettata alle ortiche. «Il calcio è fatto di episodi e se le partite le tieni in bilico e non le chiudi, alla fine paghi a caro prezzo. Ci ha condannato una ingenuità clamorosa, ma nell'intero arco del match abbiamo sempre mantenuto il controllo del gioco. Oggi (ieri, ndr) era fondamentale vincere per tenere il passo delle prime e balzare al terzo posto. Speriamo alla prossima occasione di avere più fortuna».

