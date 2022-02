Mercoledì 9 Febbraio 2022, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 10:49

Conoscere le sfumature della lingua italiana è importante, a volte fondamentale. Basta interpretare il significato di una parola per cambiare il senso stesso di una frase. O di una legge. Proprio grazie alla varietà dell'italiano è caduto un capo di imputazione nei confronti di Claudio Rainone, il dirigente Asl coinvolto nello scandalo dei due concorsi pubblici indetti dalla Asl. Il dirigente è accusato insieme all'ex senatore Pd Claudio Moscardelli, di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.

La Corte di Cassazione, nella sentenza pubblicata solo ieri, pur confermando i domiciliari in ordine al reato di corruzione, ha annullato l'ordinanza per uno dei capi di imputazione e rideterminato il reato secondo cui Rainone, in qualità di Presidente della commissione esaminatrice, comunicava ad alcuni candidati o concordava con gli stessi le domande che sarebbero state poste durante la prova orale. Tutto si gioca sull'interpretazione della parola avvalersi. Tra i motivi dell'arresto c'era la contestazione dell'articolo 326 comma 3 che recita: «Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete».

Ma cosa significa avvalersi? Lo spiega il giudice: Il verbo «avvalersi» ricomprende tutte le possibili condotte di sfruttamento o utilizzazione delle conoscenze che il pubblico funzionario abbia acquisito per ragioni di ufficio. Non per forza per conseguire illegittimamente le finalità di favoritismo, come previsto nel comma 3, ma più genericamente in questo caso la notizia è l'oggetto della condotta incriminata e non il suo sfruttamento. Questione lessicale.

St.Cor.