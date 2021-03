19 Marzo 2021

LA RIPARTENZA

Ok dall'Ema per il vaccino Astrazenaca, ripartono da oggi le somministrazioni del farmaco anti-Covid anche nei tre centri vaccinali della provincia di Latina.

La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri quando l'Agenzia europea del farmaco ha dichiarato che il vaccino anglo-svedese è sicuro, efficace e che i benefici sono superiori ai rischi, escludendo relazioni con i casi di trombosi verificatesi. Da questa mattina nei centri vaccinali allestiti presso il centro sociale Vittorio Veneto di Latina, l'ospedale Fiorini di Terracina e la sede provinciale di via Spaventola a Formia, riprenderanno le vaccinazioni in base all'agenda già programmata.

«Per tutti coloro che si sono visti annullare gli appuntamenti nei tre giorni in cui il farmaco è stato sospeso dall'Aifa ha affermato ieri sera il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl di Latina saranno ricontattati dalla Regione Lazio per la riprogrammazione. Le vaccinazioni sospese' in precedenza saranno effettuate nei giorni 21, 22 e 23 marzo prossimi».

Nella giornata di ieri, il presidente della commissione Sanità della Regione Lazio, il consigliere capogruppo di Forza Italia Giuseppe Simeone, ha comunicato che il responsabile della direzione regionale Salute, Massimo Annicchiarico, interverrà «in merito all'organizzazione e programmazione della campagna vaccinale della Asl di Latina». «Concordando, evidentemente, con i dubbi e le perplessità ha dichiarato Simeone - che ho espresso in merito, è stato chiesto alla Asl di Latina di fornire, con la massima urgenza, risposta rispetto all'organizzazione e programmazione della campagna vaccinale in provincia di Latina ed in particolare di rispondere rispetto agli Hub per le vaccinazioni Covid 19 del Goretti di Latina e di via Spaventola a Formia». Simeone aveva sottolineato le potenzialità enormi di quei locali e la necessità di metterli a regime in prospettiva dell'auspicato aumento nelle forniture.

Rita Cammarone

