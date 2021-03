13 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







«Sapere di essere stata vaccinata con una dose di Astrazeneca appartenete al lotto ritirato da Aifa, non mi lascia indifferente». Mariarosaria Rotunno, 53 anni, è una delle 2.400 persone che in provincia di Latina sono incappate nell'ormai noto lotto ABV2856. Sono trascorsi 20 giorni dalla sua vaccinazione anti-Covid, sta bene, ma qualcosa la turba. Operatrice sanitaria, fisioterapista, socia lavoratrice di una cooperativa, non si sente del tutto rassicurata dalle comunicazioni istituzionali che ripetono continuamente che non è dimostrato il nesso casuale dei problemi segnalati con le vaccinazioni effettuate con il lotto. «Le segnalazioni hanno riguardato problemi di coagulazione afferma e allora andrò a fare le analisi del sangue, a scopo precauzionale, al fine di verificarne i valori. È l'unica cosa che posso fare. È stato già difficile digerire la discriminazione che abbiamo subito noi operatori sanitari del territorio rispetto ai colleghi degli ospedali. A noi l'Astrazeneca, a loro il Pfizer con un'efficacia superiore lamenta - La spiegazione è che a parità di professione i nostri colleghi sarebbero a maggior rischio, un'assurdità. In ospedale non entra più nessuno. Quando noi invece usciamo dal domicilio in cui abbiamo effettuato la prestazione non sappiamo chi entra dopo. Stiamo al buon cuore degli assistiti, alla prudenza dei familiari. Fortunatamente abbiamo pazienti che al minimo dubbio ci informano. E io non posso che ringraziarli».

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA