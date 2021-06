2 Giugno 2021

(Lettura 2 minuti)







L'OPERAZIONE

E' stato individuato e bloccato dai poliziotti mentre usciva dall'hotel Europa, in pieno centro cittadino e alle spalle della Questura. Gli investigatori della squadra mobile lo hanno avvicinato, ammanettato e condotto negli uffici e poi direttamente in carcere. Lucian Arian Boncu, 42 anni, era un latitante di nazionalità rumena su cui pendeva un mandato di cattura europeo con l'accusa di tentato omicidio. Ma dal 2019 l'uomo era di fatto irreperibile.

Nello stesso anno aveva pianificato nel suo Paese, insieme ad altri complici, l'omicidio di un giornalista, colpevole di aver scritto un duro articolo nei suoi confronti. Il terribile delitto era stato sventato solo grazie all'intervento della polizia rumena che aveva evidentemente intercettato l'azione criminale riuscendo a salvare la vittima designata. Da quel momento però del mandante del delitto si erano completamente perse le tracce, nonostante fosse stata emessa in Romania una condanna a 20 anni di reclusione in carcere. Gli investigatori della Mobile di Latina, guidati dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo, attraverso la Direzione centrale di polizia criminale hanno accertato che l'uomo sarebbe passato per il capoluogo pontino, dove probabilmente aveva intenzione di trascorrere alcune settimane, alloggiando in albergo. Hanno quindi avviato una capillare attività investigativa sul territorio che ha permesso a stretto giro di individuare un possibile fiancheggiatore del latitante, suo connazionale, lo hanno rintracciato, seguito e pedinato fino al fermo scattato ieri mattina sotto gli occhi di molti passanti. Il complice, che ha aiutato probabilmente il 42enne nella fuga e nel suo soggiorno a Latina, è stato fermato mentre usciva dall'hotel Europa insieme ad altri due cittadini di nazionalità rumena. Uno di loro era proprio il ricercato. Arian Lucian Boncu è stato dunque arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre i connazionali fermati insieme a lui sono stati al momento solo denunciati in stato di libertà con l'accusa di favoreggiamento personale.

Le indagini chiariranno che ruolo abbiano avuto e se siano coinvolte nella fuga anche altre persone residenti a Latina. Non è ancora chiaro infatti se il latitante avesse deciso di stabilirsi nel capoluogo e se avesse qui particolari amicizie o interessi o se lo avesse invece scelto come luogo di passaggio per raggiungere altre località in cui proseguire la sua latitanza.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA