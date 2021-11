Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:05

LATINA SCALO

Riapre da oggi il multipiano di Latina Scalo. Una notizia che molti pendolari attendevano da mesi. La struttura riapre dopo molti interventi necessari per la messa in sicurezza, finalizzati all'ottenimento delle certificazione in base alle ultime norme antincendio e di agibilità. Inoltre, sono stati rinnovati gli impianti, modificati gli accessi, c'è una nuova segnaletica. E una cosa che gli utenti attendevano da tempo, la videosorveglianza, ulteriore elemento per la sicurezza delle persone e delle auto lasciate in sosta. Un impianto che sarà controllato a distanza dal gestore della sosta a pagamento, la Sct Group, che da stamattina riprende in mano la gestione dopo i lavori eseguiti dal Comune che coglie l'occasione per ricordare costi e modalità di acquisto di abbonamenti e biglietti. Per quanto concerne l'abbonamento mensile, al costo di 18 euro, può essere acquistato negli uffici della Sct Group in via Neghelli, mentre il biglietto giornaliero, di 1,50 euro, può essere acquistato anche al parcheggio stesso, utilizzando l'apposito parcometro; disponibile anche l'acquisto tramite la app per smartphone Sosta+, presente sugli app store iOs e Android. Inoltre, è prevista entro breve tempo anche l'installazione nella struttura di ulteriori distributori automatici di biglietti, attraverso i quali sarà possibile comprare anche l'abbonamento mensile. Il parcheggio multipiano di Latina Scalo è stato anche al centro della relazione del Comune sulla conclusione della gestione di Atral del servizio di sosta a pagamento: da quelle 200 pagine emerse la carenza di manutenzione della struttura, preda anche di atti vandalici, fatto che, insieme ad altri, portò a marzo alla decisione di escussione della polizza fidejussoria di 200mila euro nei confronti del vecchio gestore. Per metà dello scorso anno il parcheggio non incassò neanche un euro, e a marzo è stato chiuso per i necessari lavori. Da oggi la riapertura.

