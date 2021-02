© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTESANei giorni scorsi c'era stato l'ultimatum dell'ambito territoriale perché mancava solo Sabaudia ed era stato approvato e il passaggio della gestione. Da domani il caso - che era arrivato all'attenzione della conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale - è risolto. La gestione del Servizio idrico di Sabaudia, infatti, passa ad Acqualatina. È stato formalizzato, da parte dell'Ente gestore d'ambito, il passaggio di gestione del servizio idrico dalla Società Acque Potabili, al termine del suo periodo di concessione, ad Acqualatina, che subentra in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato in tutto l'Ato4-Lazio Meridionale.Oltre ai servizi di depurazione e fognatura (che consentono, fra l'altro, di ottenere la Bandiera blu ormai da anni), già gestiti da Acqualatina sin dal 2002, a partire da domani - appunto - la società si occuperà anche delle reti e degli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile a tutte le utenze comunali.«Con il Comune di Sabaudia, Acqualatina completa la presa in gestione di tutti gli impianti e le reti del territorio dell'Ato4 - ha detto il presidente di Acqualatina, Michele Lauriola (nella foto) siamo lieti di confermare il nostro impegno anche a servizio di questo bellissimo territorio, forti dell'esperienza maturata nel resto dell'Ato4».Nelle scorse settimane sono state avviate tutte le attività propedeutiche alla presa in gestione e nei prossimi mesi verrà discusso il piano degli investimenti da operare nel Comune di Sabaudia anche per l'ambito idrico.La società rende noto ai cittadini che per qualsiasi richiesta di informazione sono a disposizione i diversi canali di comunicazione con gli utenti: email clienti@acqualatina.it e numero verde 800 085 850 numero verde per questioni di natura contrattuale; numero verde 800 626 083, attivo h24 per segnalazione guasti. Per ulteriori informazioni www.acqualatina.it© RIPRODUZIONE RISERVATA