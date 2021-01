SCUOLA

La Rete degli Studenti Medi di Latina oggi aderirà alla mobilitazione regionale convocata dal sindacato richiedendo un piano dettagliato, attuabile e sicuro per il proseguimento della didattica nell'anno scolastico 2020\2021, un piano sui trasporti che permetta la mobilità degli studenti e delle studentesse in sicurezza ed efficienza, oltre che un tracciamento funzionale del contagio nella comunità studentesca.

Il sindacato chiede investimenti consistenti nella scuola pubblica e nei trasporti, di modo che l'attività didattica in presenza possa riprendere in sicurezza e chiede di essere inseriti nei tavoli decisionali di modo che la voce degli studenti possa essere ascoltata. Si sono susseguite negli ultimi giorni decisioni rapide e contraddittorie - sottolinea il sindacato - culminate con la proroga dell'attività di didattica a distanza sino al giorno 18 gennaio 2021. Riteniamo le continue proroghe a breve termine misure insufficienti senza un lavoro serio su scuola e trasporti che permetta la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza. La Rete degli Studenti Medi di Latina aggiunge che la scuola è stata, negli anni, soffocata da sistematici e malsani tagli di fondi che oggi non ci permettono di gestire dignitosamente lo scenario pandemico. Richiediamo dunque interventi strutturali che permettano la ripresa delle attività didattiche in modo efficiente e sicuro. La Rete degli Studenti Medi si mobiliterà, oltre che con lo sciopero, con un'assemblea telematica, rivolta a tutti gli studenti e alle studentesse, con l'obiettivo di raccogliere le problematiche e le istanze del mondo della scuola. Intendiamo - concludono - manifestare il disagio e il dissenso attraverso un sit-in organizzato di fronte al palazzo della Prefettura e della Provincia di Latina».

