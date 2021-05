11 Maggio 2021

I LAVORI

La Asl di Latina ha indetto anche una seconda gara di opere, pubblicata ieri sulla centrale acquisiti della Regione Lazio. Previsti lavori per complessivi 1.765.231,26 euro che interesseranno la rete perinatale degli ospedali Goretti di Latina, San Giovanni di Dio di Fondi e Dono Svizzero di Formia.

L'aggiudicazione della procedura prescelta è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 23.59 del prossimo 16 giugno. L'apertura delle offerte avrà luogo il 29 giugno alle 12.

Per quanto riguarda il Santa Maria Goretti, le opere a bando prevedono l'adeguamento dell'impianto di condizionamento e illuminazione del reparto di ostetricia e ginecologia al terzo piano.

FORMIA E FONDI

Stesso intervento è programmato a Fondi, al terzo piano del San Giovanni di Dio, con particolare attenzione alle sale travaglio e ai percorsi interni.

All'ospedale Dono Svizzero di Formia invece saranno interessati dall'adeguamento impiantistico ed edile il reparto di ostetricia e ginecologia, sale parto e nido presenti al piano terra. Ipotizzato anche lo spostamento del reparto di Pediatria dal quarto piano al piano terra.

R.Cam.

