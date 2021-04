14 Aprile 2021

L'INCIDENTE

E' rimasto chiuso di notte all'interno di un centro commerciale di largo Cesti, nel quartiere Q5, e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di una pattuglia dei carabinieri. L'incredibile episodio si è verificato a Latina nella notte tra lunedì e martedì. Il protagonista della disavventura è un giovane residente del capoluogo, a quanto pare affetto da uno stato depressivo. L'uomo quella sera ha girovagato per le strade deserte della città e del quartiere durante il coprifuoco e poi ha deciso di dirigersi verso il centro commerciale. E' entrato nel vano dell'ascensore che conduce all'interno della struttura, ma il centro era ormai chiuso al pubblico, le porte erano bloccate e non è più riuscito ad uscire. Il ragazzo è rimasto dunque intrappolato al piano superiore della galleria senza nessuna possibilità di tornare a casa e rischiando di trascorrere lì l'intera notte. Ha cominciato quindi insistentemente a chiedere aiuto fino a quando qualcuno ha allertato il 112. Una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina ha raggiunto largo Cesti e ha richiesto subito l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra si è quindi adoperata per liberare il malcapitato che, in evidente stato di agitazione, è stato affidato prima alle cure dei sanitari del 118 e poi a quelle dei suoi familiari.

La.Pe.

