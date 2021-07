Giovedì 1 Luglio 2021, 05:02

IL CONSIGLIO

Rendiconto 2020 approvato e Comune di Latina salvo, a meno di tre giorni dal commissariamento, paventato dalla Prefettura che aveva avviato le procedure per la mancata approvazione del conto entro il termine del 31 maggio.

LAVORO COMPLESSO

«È stato un lavoro difficile e complesso, perché gli uffici hanno dovuto certificare la perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria del Covid, compensate solo in parte dallo Stato» ha spiegato ieri l'assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti, nel corso della seduta di Consiglio comunale in cui il documento è passato con 16 voti a favore, dopo un avvio di seduta in cui l'opposizione ha posto la questione pregiudiziale per non avere ricevuto la documentazione nei termini.

I NUMERI

La cassa è pari a 60.630.277 euro, ma tolti i tre avanzi vincolato, destinato e accantonato per contenziosi e e altri oneri, la disponibilità effettiva di cassa scende a 1.203.692 euro. «Un ammontare tale che non comporta sofferenze nel breve periodo, nonostante il rallentamento dei flussi in entrata, ma non è lo strumento per effettuare nuove spese o compensare minori entrate». Non è ancora finita: nel 2020 hanno pesato in particolare i debiti fuori bilancio: ne sono stati pagati per 6.391.298 euro. Un'altra criticità è la capacità di riscossione, sottolineata, nella loro relazione, anche dal collegio dei revisori dei conti. Tra le notizie positive, il fatto che «spendiamo di più e meglio, per il welfare, per i parchi urbani, per le scuole, per la mobilità sostenibile, per la sicurezza. In cinque anni, i fondi ricevuti da questa amministrazione per le progettualità sono 65 milioni di euro, mentre negli anni 2011-15 si ricevettero circa 41 milioni di euro. Relativamente alle spese maggiori, nel 2020 si sono spesi 820mila euro per le scuole, 2,1 milioni di euro per le strade, 2,2 milioni di euro per il diritto allo studio. «Abbiamo costruito un metodo - ha concluso Proietti - per la città e per l'intera comunità».

OPPOSIZIONE

Dure le critiche dell'opposizione, in particolare da Salvatore Antoci del gruppo Misto, secondo cui «il Comune si è salvato ad appena tre giorni dal commissariamento». Anche da parte di Massimo Di Trento (Misto) che ha sottolineato le criticità evidenziate dai revisori dei conti nella loro relazione.

CANONE UNICO

Approvata ieri anche la proroga al 30 settembre per il pagamento del canone unico nella parte che, dal 2021, ha preso il posto della Tassa di occupazione del suolo pubblico, la Tosap, per venire incontro alle attività, in particolare i pubblici esercizi, che sono stati chiusi a causa dell'emergenza Covid.

BILANCIO ABC

Passa anche il Bilancio di previsione 2021 dell'Azienda per i beni comuni (Abc), con un valore della produzione che vedrà un incremento di circa tre milioni di euro, dagli attuali 16 fino a 19 milioni di euro nel prossimo triennio, tra il 2021 e il 2023, a causa del progressivo espandersi della modalità di raccolta differenziata porta a porta, che si prevede compensato dai minori costi di conferimento dell'indifferenziato.

Andrea Apruzzese

