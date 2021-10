Domenica 3 Ottobre 2021, 05:01

Reduce da due ko consecutivi (Team Nuova Florida e Arzachena), l'Insieme Formia è atteso oggi alle 15 in Sardegna al campo neutro dello stadio Sant'Anna Arresi (a porte chiuse) dal match contro il Carbonia.

I padroni di casa, fermi ad un punto dopo il pareggio interno nel derby con il Sassari Latte Dolce e il ko con l'Afragolese (in mezzo anche l'uscita ai rigori con il Lanusei nel primo turno di Coppa Italia), sono allenati da una vecchia conoscenza del calcio professionistico, l'attaccante honduregno David Suazo, ex Cagliari. Due assenze pesanti per il tecnico tirrenico Sasà Amato, che dovrà rinunciare in difesa al capitano Pirolozzi e, più avanti, al fantasista Zonfrilli. Potrebbe esserci, però, il debutto del neo acquisto Pastore al centro della retroguardia. «Siamo ancora a digiuno di punti - commenta il tecnico Amato Cercheremo di conquistare in Sardegna il primo risultato utile della stagione, anche se non sarà facile contro avversari altrettanto affamati».A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Nicolò Rodigari della sezione di Bergamo coadiuvato dagli assistenti Walter Ciacia di Palermo e Luca Bernasso di Milano.

Andrea Gionti

