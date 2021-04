24 Aprile 2021

IL CASO

Sfiorato nella giornata di giovedì, con 2.969 somministrazioni, l'obiettivo della Asl di Latina di effettuare, a partire dal mese di maggio, tremila inoculazioni di vaccini anti-Covid al giorno. I numeri della battaglia contro il Coronavirus iniziano ad assumere un ruolo importante, a discapito di quelli della sua circolazione, grazie al contributo dei medici di famiglia e all'organizzazione sul territorio dei centri di somministrazioni che fronteggiano le agende degli appuntamenti prenotati attraverso il sito SaluteLazio. Nel giorno di massimo espletamento del servizio finora esercitato, si sono tuttavia registrati anziani ultra ottantenni in fila per oltre un'ora nel centro di viale Vittorio Veneto a Latina, con conseguenti lamentele da parte degli interessati e dei loro accompagnatori. In particolare il disagio ha preso corpo nel primo pomeriggio, tra le 14 e le 16. Era già accaduto anche domenica scorsa, mentre in settimana il ritardo accumulato in alcuni momenti della giornata si era fermato intorno ai 40 minuti. Con l'aumentare dei numeri è quasi fisiologico che accada qualche inconveniente ha commentato ieri il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl pontina -. Come è noto, presso i centri vaccinali Astrazeneca viene effettuata un'attenta anamnesi a seguito della quale tutti coloro che non possono assumere questo farmaco vengono dirottati nel più vicino centro vaccinale Pfizer, evitando così che il cittadino interessato debba nuovamente prenotarsi. E' chiaro che se ciò capita con dieci persone di seguito, il centro svaccinale subisce una maggiore pressione. Inoltre in questi ultimi giorni ci si avvicina all'obiettivo di chiudere con gli over 80, per i quali molti appuntamenti sono stati anticipati comportando l'esecuzione di maggiori somministrazioni nell'arco della giornata». Ieri alle 19.30, ad operazioni non ancora concluse, il numero delle inoculazioni effettuate in provincia di Latina è risultato 2.542, portando così a quota 113.899 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale. Sono invece 34.134 i pontini che hanno ricevuto due dosi. La scorsa settimana, dal lunedì 12 a domenica 18 aprile sono state effettuate 14.456 somministrazioni con Pfizer e Astrazeneca, con una media giornaliera di 2065 inoculazioni. Nella settimana precedente la media media giornaliera era stata di 1.572 inoculazioni.

R.Cam.

