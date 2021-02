L'ARRESTO

Finisce in carcere undici anni dopo la rapina. La polizia ha tratto in arresto Giuseppe De Lucia, nato a Latina nel 1989, a seguito dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Latina il 3 novembre del 2016. I giudici hanno a condannato l'imputato a 3 anni e 11 mesi. L'uomo all'epoca aveva ventanni. Il primo luglio del 2010, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, armato di taglierino, rapinò l'Ufficio Postale di via Enrico Toti a Latina, per poi fuggire su un motorino rubato. Il colpo frutto un bottino di 9 mila euro.

Le successive indagini, condotte dalla Squadra Mobile con l'ausilio della Polizia Scientifica, hanno permesso di raccogliere prove schiaccianti: dalle impronte digitali lasciate sul luogo del delitto alle immagini dei filmati delle telecamere di sorveglianza. Quel giorno il ventenne era entrato alle poste come un cliente qualsiasi, con una comune borsa portacomputer a tracolla. In testa un caschetto nero a scodella come chi ha fretta e non vuole perdere tempo a toglierlo. Poi in pochi secondi aveva tirato fuori un taglierino,era balzato sul bancone e aveva minacciato un'impiegata chiedendole di riempire la borsa con tutto il denaro che aveva in cassa. La donna impaurita, aveva eseguito. Non contento il ragazzo si era avvicinato a un'altra impiegataeiterando l'ordine. Poi il rapinatore si era ripreso la borsa e fulmineo si era dileguato fuggendo a bordo di uno scooter parcheggiato davanti all'entrata.

Erano le 11,30 e tutto era accaduto in pochi minuti. In quel momento ad attendere il proprio turno c'erano molti clienti, soprattutto anziani in attesa di ritirare la pensione. «Era piuttosto giovane, vestito con jeans e una maglietta raccontò una studentessa universitaria che aveva assistito alla rapina - in mano aveva un taglierino e in pochi minuti ha messo a segno il colpo. Nessuno di noi, per paura, ha reagito, tutti ci siamo diretti verso le porte per uscire e chiamare le forze dell'ordine». Sul posto poco dopo sono arrivati gli investigatori della Squadra mobile e una volante. Al processo uno dei testimoni lo aveva riconosciuto, ma poi hanno pesato i riscontri forniti dalla scientifica sulle impronte digitali e la comparazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza con l'aspetto del ragazzo. Alla fine, ci sono voluti anni, ma dopo la condanna per il rapinatore si sono spalancate le porte del carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA