«Adesso ci paghi anche l'avvocato». È suonata pressapoco così la minaccia all'uomo che avevano già rapinato e aveva osato denunciarli. Dopo essere accusati di quel colpo, adesso sono in carcere per rapina ed estorsione tentata Cristian Ziroli, 28 anni, e Ahmed Jereguirim, 27, arrestati da personale della Polizia di Stato che ha eseguito due misure di custodia cautelare nei loro confronti. Si tratta di vecchie conoscenze delle forze dell'ordine.

Le indagini della Polizia presero il via subito dopo la rapina subìta dal titolare di un Barber Shop in pieno centro cittadino: nella circostanza, l'uomo riportò anche la frattura del naso, ma riuscì a descrivere nel dettaglio i malviventi agli agenti della Squadra Volante intervenuti per gli accertamenti.

Questi ultimi, data anche la conoscenza della realtà criminale del capoluogo pontino, individuarono immediatamente i rapinatori, i quali furono denunciati all'autorità giudiziaria. Ma non era bastato, perché erano tornati a chiedere soldi. Le successive indagini della Squadra Mobile - delegate dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto Antonio Sgarella - hanno dimostrato come, a seguito della denuncia sporta dalla vittima della rapina, gli stessi malviventi si fossero nuovamente presentati nella barberia, minacciando il malcapitato di gravi rappresaglie e chiedendogli, a titolo estorsivo, 2000 euro. I soldi servivano, a loro dire, proprio per pagare l'onorario degli avvocati che avevano nominato per la precedente rapina.

L'attività è stata minuziosamente ricostruita dagli agenti della Squadra Mobile che hanno redatto una dettagliata informativa di reato che ha permesso al giudice delle indagini preliminari Pierpaolo Bortone di emettere un'ordinanza di misura cautelare in carcere.

