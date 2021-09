Lunedì 20 Settembre 2021, 05:02

Tentato scippo in pieno centro ai danni di una donna, la quale riesce a dimenarsi e chiedere aiuto, ma non ad evitare che le venga sottratta la borsa. Uno dei due ladri viene bloccato durante la fuga da un passante, in soccorso della donna derubata, dopo che l'ha sentita urlare. È successo in piazza san Pietro e Paolo nel quartiere storico della città dei butteri. La donna, residente in zona ma di origine extracomunitarie si accingeva a fare ritorno a casa, quando all'improvviso si è sentita strattonare da uno sconosciuto che le ha portato via la borsa. Nel cercare di fare opposizione, la derubata ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto, un passante che avevano assistito alla rapina, vedendosi venire incontro i due rapinatori ha cercato di bloccarli, riuscendo a fermarne uno, immobilizzandolo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione, diretti dal comandante Raffaele Priore, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, i due: un 41enne di Latina ed un 23enne di Cori. Entrambi responsabili del reato di rapina, come poi raccontato dalla donna e dal testimone che li hanno riconosciuti, avendoli visti in volto. I due balordi, dopo aver avvicinato la donna, la strattonavano facendola cadere rovinosamente a terra, riuscendo a portarle via la borsa. La vittima, si è rialzata e nel tentativo di inseguirli, ha iniziato a gridare richiamando l'attenzione dei passanti. Un uomo, che aveva assistito alla scena, si è gettato su uno dei due placcandolo all'istante, riuscendo così a fermare il 41enne di Latina. I militari dopo aver arrestato il 41enne di Latina hanno recuperato dagli agenti della Polizia Locale, i file della registrazione del servizio di videosorveglianza pubblica, riconoscendo il complice subito rintracciato e tratto anch'egli in arresto.

