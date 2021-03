15 Marzo 2021

FORMIA

«Il commissario non ha scoperto nulla. Questa storia è venuta fuori a ottobre 2018, pochi mesi dopo essere stata eletta». L'ex sindaco di Formia, Paola Villa, interviene in merito ai debiti fuori bilancio relativi alle spese veterinarie sui cani e gatti randagi. L'Asl di Latina vanta una somma di circa un milione di euro. Ma questa è una vicenda che riguarda altri 13 Comuni pontini.

«All'epoca spiega la Villa ho messo in allerta il servizio ambiente di effettuare una ricognizione di tutte le fatture, insieme all'avvocatura comunale. Inoltre, insieme all'allora sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, chiedemmo una conferenza sanitaria al sindaco di Latina, Damiano Colella, al fine di giungere ad una soluzione, avendo in comune lo stesso problema». Il Comune di Formia, secondo quanto racconta l'ex sindaco Villa, presentò le proprie motivazioni, asserendo che molte fotocopie delle fatture che l'Asl contesta erano completamente illeggibili.

«Non si capiva la prestazione né in alcuni casi anche l'intestazione, ovvero il veterinario che ha svolto il lavoro e per questo interessammo anche la Regione Lazio», spiega l'ex primo cittadino. Molte fatture risalgono al 2009 e al 2010 e per questo potevano essere contestate in quanto andate in prescrizione. «Proponemmo all'Asl continua Paola Villa di fare una specie di sanatoria. Ma chi aveva dato l'ordine di corrispondere quel tipo di cure? L'Asl diede mandato per quel tipo di prestazioni senza chiedere autorizzazione ai Comuni. La Regione si impegnò a trovare una soluzione».

Nel frattempo, conclude l'ex sindaco Villa, «nel bilancio 2019 inserimmo un capitolo per questi debiti, accantonando una cifra di 300mila euro per iniziare a far fronte ai debiti certi, per pagare le fatture leggibili e chiare».

