Domenica 5 Giugno 2022, 11:21



I casi di aggressioni nelle scuole di Latina continuano ad aumentare e ora si profila l'ipotesi di un gruppo organizzato che agisce anche su chiamata spostandosi da una scuola all'altra. L'ultimo episodio risale ad alcuni giorni fa quando uno studente è stato aggredito da una babygang all'uscita dell'istituto Vittorio Veneto. Il ragazzo è stato selvaggiamente picchiato davanti alla scuola, poi si è trascinato nell'istituto cercando aiuto all'ingresso. Il giovane aveva il viso completamente coperto di sangue e subito è stata chiamata un'ambulanza, arrivata nella scuola insieme alla polizia che ha immediatamente avviato le indagini.

Tutte le scuole sono ormai sotto osservazione perché il fenomeno delle violenze, spesso filmate e diffuse sui social, sta crescendo in maniera preoccupante. Anche in quest'ultimo caso i motivi sarebbero banali, molto simili a quelli che hanno scatenato le precedenti violenze. In genere si tratta di ragazze contese, commenti e like sui social, oppure sguardi considerati di sfida. Dal virtuale si passa rapidamente al mondo reale, per darsi degli appuntamenti che spesso sono solo delle trappole: la babygang entra in azione colpendo e umiliando la vittima in maniera vigliacca, spesso in 8 o 9 contro uno.

Qualche mese fa, sempre davanti al Vittorio Veneto, un ragazzo fu obbligato a inginocchiarsi davanti a una decina di coetanei che iniziarono a sputargli addosso, uno alla volta, riprendendo la scena con i telefonini. I video finiscono subito online, quasi sempre nelle storie di Instagram dove restano al massimo per 24 ore, ma a volte vengono rimossi prima. Un tempo comunque sufficiente per rimbalzare su migliaia di telefonini raggiungendo tantissimi ragazzi.

Nelle ultime settimane la strategia delle babygang sta cambiando. Prima le aggressioni avvenivano più o meno sempre negli stessi luoghi: Poste centrali, piazza San Marco e parco Falcone-Borsellino. Ora invece si organizzano appuntamenti (in realtà trappole) in stradine secondarie e anonime, zone lontane dai punti di aggregazione e impossibili da monitorare. Inoltre dall'analisi dei video, alcuni visi degli aggressori sono ricorrenti, il che porta a ipotizzare l'azione di uno stesso gruppo in diversi episodi. Un'ipotesi che, se dovesse essere confermata, renderebbe il contesto ancora più grave, perché si tratterebbe di un gruppo di giovani impegnato in azioni pianificate e organizzate, dunque tutt'altro che bravate come spesso vengono superficialmente bollati questi episodi.

«Stiamo dialogando moltissimo con gli studenti - spiega la Garante dell'infanzia, Monica Sansoni - ma occorre che anche le famiglie facciano la propria parte. I ragazzi devono capire quali rischi comporta anche solo assistere alle aggressioni, oppure condividere i video sui social.