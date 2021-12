Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:02

FONDI

Nonostante un'acclarata positività al Covid, ha violato la quarantena domiciliare imposta dall'autorità sanitaria. Peccato per lui che sia stato notato da una pattuglia della polizia locale, che si è appostata sotto la sua abitazione fino al ritorno: immancabile la denuncia. Nei guai è finito un 20enne di Fondi, a quanto pare non vaccinato e asintomatico, deferito dagli agenti del comandante Giuseppe Acquaro nella serata di martedì. Il personale della Municipale aveva incrociato il ragazzo durante un servizio di controllo del territorio, riconoscendolo e rendendosi subito conto di come qualcosa non quadrasse: figurava nella lista Asl dei contagiati che dovevano restare in casa. Dopo un controllo incrociato che ha accertato la violazione, gli agenti hanno raggiunto il domicilio del giovane. Al citofono non rispondeva nessuno. Trascorsa circa mezz'ora il 20enne è arrivato. Gli agenti lo hanno quindi fermato, identificato e invitato all'immediato rientro in stato di isolamento. Formalizzando a stretto giro la denuncia, la prima del genere in città da oltre sei mesi a questa parte. La giustificazione fornita dall'interessato? A suo dire, era andato semplicemente a buttare dell'immondizia. Forse dimenticando che nella Piana c'è da tempo la raccolta porta a porta. I controlli della polizia locale intanto continuano quasi senza sosta, con un'intensificazione dovuta tanto al particolare periodo dell'anno quanto alla nuova ondata di contagi, un mix esplosivo. Mentre in città è stato scoperto un nuovo cluster, relativo a una classe quarta della scuola primaria: sono risultati positivi al Covid ben 15 studenti su un totale di 26. I ragazzini frequentano l'istituto comprensivo Enrico Amante, e i primi casi sono stati accertati il 26 dicembre, poco dopo la chiusura delle attività didattiche in vista delle festività natalizie.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA