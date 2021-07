Sabato 3 Luglio 2021, 05:02

LA SENTENZA

Una brutta storia di abusi sessuali su una minorenne che si è conclusa con una condanna a quattro anni di carcere per un 25enne di Latina. La sentenza emessa ieri mattina dal Tribunale di Latina presieduto da Francesco Valentini nei confronti di A.G., queste le sue iniziali, è relativa ad una serie di violenze sessuali e ad un sequestro di persona avvenuti tra il gennaio e il febbraio 2019 tra Latina e il capoluogo di un'altra regione. Secondo la ricostruzione dell'accusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero Daria Monsurrò, l'imputato ha conosciuto la vittima, che all'epoca dei fatti contestati aveva appena 12 anni, essendo amico del padre. All'inizio la bambina in qualche modo sembrava essere disponibile nei confronti del 25enne, circostanza che comunque non incide minimamente a livello penale visto che al di sotto dei 14 anni anche un rapporto eventualmente consenziente viene considerato una violenza sessuale. Nel 2019 due rapporti sessuali, poi la decisione di lasciare Latina e di trasferirsi in albergo dove la giovane viene privata della libertà personale. A far scattare gli accertamenti era stata la segnalazione dei genitori della ragazzina che quel giorno non vedendola rientrare da scuola avevano presentato una denuncia di scomparsa e sequestro di persona. Poi il racconto dei rapporti sessuali tra i due che ha fatto scattare anche un procedimento per violenza sessuale. Ieri mattina l'ultima udienza del processo. Il pm Monsurrò ha sollecitato una condanna a quattro anni di carcere, accolta dai giudici. Il 25enne, assistito dall'avvocato Amleto Coronella, è stato inoltre condannato al divieto perpetuo di frequentare le scuole e avvinarcisi e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA