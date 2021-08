Sabato 14 Agosto 2021, 05:00

VOLLEY

Ha scelto la Top Volley Cisterna per tornare a schiacciare in Italia dopo due anni di campionato francese, Giacomo Raffaelli, 24 anni toscano di Grosseto (in foto durante le visite mediche). Allevato pallavolisticamente nel Club Italia questo martello-ricevitore di un metro e novantaquattro centimetri si è poi cimentato in A2 con Siena prima di passare a Ravenna nella stagione 2016/17 proprio sotto la guida dell'attuale coach della Top, Fabio Soli. Tre anni in terra romagnola durante i quali ha messo in bacheca due titoli, Universiadi e una Challenge Cup, poi il trasferimento a Poitiers, città del centro della Francia il cui nome ricorda epiche battaglie. Ed ora il ritorno in Italia. «Uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere Cisterna - dice Giacomo Raffaelli - è la presenza di un tecnico come Fabio Soli con il quale ho già lavorato a Ravenna e Michele Baranowicz, senza dubbio uno dei migliori palleggiatori della SuperLega». Anche il giovane martello toscano non nasconde la sua voglia di tornare in campo. «La nuova squadra si sta riunendo alla spicciolata e via via che ci conosciamo emerge la voglia di lavorare. A ogni inizio stagione è sempre molto dura, anche perché si arriva, come nel mio caso, da un lungo stop ma siamo tutti molto determinati e nessuno si tira indietro. L'obiettivo è che la squadra cresca in fretta e bene secondo e direttive del nostro coach». Questo per la Top Volley è l'anno del riscatto dopo la deludente stagione trascorsa, ma Fabio Soli non ha nascosto che anche per lui e per diversi atleti che compongono il nuovo gruppo è l'anno delle sfide personali. «Sono arrivato da pochi giorni ma ho subito apprezzato che questa società non lascia niente al caso e quindi ti mette nelle condizioni di allenarti nel migliore dei modi. Dopo un avvio di preparazione fatto di palestra e piscina abbiamo iniziato a toccare la palla e questo ci dà un ulteriore stimolo a lavorare. Sono soddisfatto della scelta fatta perché volevo rientrare in Italia in un club che mi desse l'opportunità di giocare con continuità. Ma ora l'obiettivo è quello di crescere tutti insieme e di mettere tanta benzina nel motore per essere pronti quando inizierà il campionato».

Gaetano Coppola

