Domenica 21 Novembre 2021, 05:03

POLITICA

«Ritengo necessario dare ai cittadini un'alternativa alla partitocrazia tanto a livello nazionale quanto a livello locale. Non mi rassegno al Draghistan e neppure ad abbandonare quelle tante battaglie che mi hanno spinto a impegnarmi in politica con l'obiettivo di cambiare un Paese in cui da troppo tempo anziché mettere al centro i cittadini sono diventate centrali solo le poltrone per i soliti noti». Ad affermarlo è Raffaele Trano, deputato pontino eletto con il Movimento 5Stelle e poi tra i fondatori del movimento Alternativa insieme ad altri parlamentari. Gruppo politico che adesso arriva anche in provincia: «Intendo portare tale realtà nei territori, partendo da quelli Latina e Frosinone. L'acqua, uno dei beni più preziosi, che con un referendum è stato deciso di far tornare in mano pubblica, non può continuare ad essere un ricco affare per i privati, causa tra l'altro di infiniti disagi per le comunità. I nostri paesi e le nostre città non possono essere sommersi dai rifiuti e dover subire pesanti servitù di impianti di trattamento mandati avanti sull'onda dell'emergenza costante, senza che venga messo a punto un vero piano per trasformare i rifiuti in risorse e guardare all'ambiente e alla salute. E in tema di salute la stessa sanità, lasciata per anni allo sbando, come emerso prepotentemente con la pandemia, non può continuare ad essere un incubo per la cronica carenza di personale sanitario, strutture degne di tale nome e strumentazioni». Sono tre dei punti su cui si batterà Trano. « Il mio partito, il partito dei colleghi che con me hanno dato vita al movimento - conclude - sono i cittadini, sempre e comunque, e proprio dai cittadini di Latina e Frosinone auspico segnalazioni e contributi per cambiare finalmente verso al basso Lazio, con l'invito a quanti vorranno condividere questo sogno a unirsi a noi».

