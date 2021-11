Giovedì 18 Novembre 2021, 05:03

LA SITUAZIONE

Appena quarantott'ore di tregua, poi la curva del covid ha registrato ieri una nuova impennata, toccando quota 106 contagi distribuiti in 19 comuni ma concentrati soprattutto nei tre comuni del nord del territorio. Latina in particolare conta 23 contagi, quasi tutti familiari e scolastici; ad Aprilia invece ne sono stati accertati 15 e 11 a Cisterna. Altri sette positivi sono rispettivamente a Fondi, Sezze e Itri, cinque a Lenola e altrettanti a Priverno e Sonnino, tre a Sermoneta e Terracina, due a Norma e Sperlonga, uno soltanto a Cori, Gaeta, Minturno, Monte San Biagio e San Felice.

I FOCOLAI

Nella mappa dei nuovi contagi a prevalere sono ancora i focolai diffusi nella scuola e in ambito familiare ma i sanitari hanno accertato un nuovo cluster nella casa di riposo Villa Lucia, già colpita dai contagi nelle scorse settimane e ora interessata da altre sette positività individuate tra gli ospiti, alcuni dei quali residenti nello stesso comune e altri originari dei territori limitrofi. Di nuovo è scattato il protocollo previsto in casi analoghi: la struttura è tornata covid ed è stata isolata, mentre gli ospiti sintomatici è stata attivata l'Uscar e sarà valutata la terapia con anticorpi monoclonali da effettuare presso l'ospedale di Latina. Per il quarto giorno il bollettino della Asl non riporta decessi (che restano comunque 13 dall'inizio del mese) mentre nelle scorse 24 ore è stato segnalato un solo ricovero al Goretti e un altro paziente trasferito. Infine 1.625 le vaccinazioni, di cui 1.109 terze dosi, 306 seconde e 210 prime dosi.

I CONTAGI SETTIMANALI

Al 17 novembre i contagi complessivi dall'inizio del mese sono già arrivati a 1.139, molto più numerosi di quanti ne siano stati registrati in tutto ottobre. Nell'ultima settimana del resto si è passati da 378 positivi (calcolati nel periodo compreso tra il 3 e il 9 novembre) a 620 (accertati tra l'11 e il 16). Un balzo del 64% arrivato dopo settimane di crescita dei casi, lenta ma costante. Per ben tre volte negli ultimi sette giorni si è superata la soglia dei 100 positivi, con un picco addirittura di 145 venerdì 12 novembre.

Cinque sono state invece le vittime, che si aggiungono alle 8 della scorsa settimana, mentre calano i ricoveri passati da 15 a nove. Un sensibile aumento ha riguardato infine le vaccinazioni, che sono state complessivamente 10.331, in prevalenza terze dosi.

IL PICCO DI APRILIA

Analizzando la distribuzione sul territorio è ben evidente che a pesare sull'aumento dei contagi sono proprio i comuni del nord della provincia, su cui si è concentrata la gran parte dei casi nel corso della settimana compresa tra l'11 e il 16 novembre. Il primato questa volta è di Latina, che ha avuto 175 positivi, seguita dai 135 di Aprilia e dai 57 di Cisterna. Numeri a doppia cifra anche per i comuni di Formia (29), Sezze (26), Sermoneta (23), Fondi (21), Minturno e Terracina (17), Pontinia (14), Cori, Lenola e Sabaudia (10).

LA SCUOLA

La situazione inoltre non migliora all'interno delle scuole, dove il covid continua a correre veloce. Alla data del 16 novembre si contavano 67 classi in quarantena (quasi il doppio rispetto a una settimana fa), mentre gli studenti positivi sono complessivamente 106, più o meno in linea con il dato dell'ultima rilevazione. A questi si aggiungono però ben 22 positivi tra docenti e personale scolastico, per un totale di 128 attuali contagiati nelle scuole pontine. Di questi, 69 hanno un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, 13 sono invece alunni dell'infanzia, 24 hanno tra i 14 e i 18 anni, quattro sono collaboratori scolastici, 16 docenti e due educatori.

