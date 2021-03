10 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INDAGINE

Interrogatorio di garanzia ieri mattina per Elsayed Waigh Mostafa, 42 anni e Ahmed Ibrahim Eladib, 22 anni, gli egiziani lunedì ieri dagli uomini della Squadra mobile di Latina al termine di una inchiesta che ha fatto emergere un vero e proprio racket degli autolavaggi nel capoluogo pontino. I due, che sono accusati di incendio, tentata estorsione aggravata e turbata libertà dell'industria per avere incendiato prima nel 2017 poi nel 2019 un autolavaggio in via Cavata, hanno scelto strategie difensive diverse.

Nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, firmatario dell'ordinanza di custodia cautelare, Eladib, assistito dall'avvocato Federica Carello e considerato dagli investigatori l'esecutore materiale degli attentati, ha deciso di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere mentre Mostafa, ritenuto il mandante, assistito dall'avvocato Nicola Neri, ha risposto alle domande del giudice e ha respinto le accuse negando ogni responsabilità. La sua difesa ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Questura di Latina coordinati dal sostituto procuratore Valentina Giammaria, i due stranieri nel 2017 avrebbero dato fuoco all'autolavaggio di via Cavata perché il proprietario di era rifiutato di pagare il pizzo salvo poi sborsare per due volte 300 euro viste le minacce ricevute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA