7 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







MOTOCROSS

Riflettori accesi su Vetralla. La cittadina del viterbese, famosissima per la realizzazione artigianale della sua pregiata ceramica, sarà il punto di riferimento per gli appassionati di motocross che nel prossimo fine settimana attendono con interesse la terza tappa del Campionato regionale. Anche i piloti che corrono con la licenza del Motoclub Lazio Racing di Latina, per i colori del team Seven Motorsport. Sono carichi per l'appuntamento laziale: Thomas Biagioli, nella classe 85 junior, deve difendere il primato in classifica dopo la tappa di Artena e dopo aver bene impressionato ai Campionati italiani, zona selettiva centrosud, che si sono svolti sul circuito di Ponzano Romano. Nel fine settimana, sul circuito viterbese, non correranno solo le classi 85, e così Biagioli, in pole, sarà seguito da Lorenzo Di Pucchio, classe 85 junior, che ha ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio, e Samuel Iannibelli, classe 85 senior. Anche Lorenzo Pecorilli, impegnato nella classe 125, sarà in gara dopo aver saggiato la pista di Fermo, nei campionati Italiani sezione centrale. Lo specialista del capoluogo pontino s'è preparato a questo appuntamento con la supervisione del coach Daniele Bricca: durante la settimana, l'alfiere di Latina, ha girato sul circuito di casa, il crosssdromo Tuzi di Borgo Santa Maria, e anche sulla pista di Artena, un tracciato composto da diversi saliscendi, per saggiarne la resistenza fisica e atletica. In occasione della terza gara del campionato regionale, in programma a Vetralla, dovrà difendere la leadership nella sua classifica.

Non mancherà Fabricio Chacòn, 19 anni, originario della Costa Rica e inserito nel gruppo dei piloti della scuderia di Latina, che invece sarà impegnato sul circuito di Mantova per i Campionati italiani Prestige. Si tratta di un importante momento della stagione per Fabricio dopo che, per motivi di salute, aveva dovuto rinunciare all'esordio stagionale sulla pista di Maggiora. Il campione costaricense vanta innumerevoli trofei in America Centrale e diversi primati, tant'è che è stato tesserato per il club di Latina per dimostrare anche in Italia e in Europa il suo valore. Queste settimane saranno decisive per lui visto che potrà, finalmente sulla pista, confrontarsi con gli esperti piloti italiani in cerca di punti pesanti per il campionato.

Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA