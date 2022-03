Giovedì 3 Marzo 2022, 12:05

Mobilitazione in tutta la provincia per il popolo ucraino. A Gaeta la comunità cittadina si è mossa con grande impegno dopo un appello lanciato dall'associazione locale Insieme Immigrati in Italia, all'interno della quale ci sono anche molti soci ucraini, e non solo, che stanno contribuendo per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione ucraina. Ed hanno già consegnato pacchi di medicine, cibo in scatola e altro materiale necessario per i civili e i soldati che stanno difendendo l'Ucraina dall'invasione russa. Hanno noleggiato un automezzo per trasportare il materiale nel centro di raccolta di Roma. «Stiamo effettuando un primo carico che parte per Roma ha annunciato una signora ucraina da anni residente a Gaeta, tra le più attive promotrici dell'iniziativa Stiamo raccogliendo medicinali, latte, biscotti, omogeneizzati, succhi di frutta e anche soldi con i quali compriamo medicinali in farmacia per destinarli ai nostri connazionali».



In tanti ieri pomeriggio si sono radunati in centro ad Aprilia in segno di solidarietà per il popolo ucraino. Attorno alle 18 i cittadini si sono raccolti in piazza Roma con bandiere, slogan e tanto calore per dire no alla guerra. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore alla Cultura del Comune, Gianluca Fanucci poco dopo i primi bombardamenti. Si è trattato naturalmente di un sit-in pacifico che ha voluto sottolineare come la guerra non sia la risposa a conflitti e tensioni tra gli stati, soprattutto in questo momento storico dove la pandemia ci ha lasciati senza risorse e forze. In piazza anche il Pd di Aprilia, con il segretario Alessandro Cosmi in prima fila e poi i giovani democratici, l'Anpi, EuropaVerde, Cittadinanzattiva le associazioni e tantissimi cittadini. «E' giusto manifestare ha detto il sindaco di Aprilia Antonio Terra ieri in piazza - in questo momento così difficile dobbiamo far arrivare la nostra voce e il nostro calore a chi è in difficoltà. Partirà presto anche una rete di aiuti per poter sostenere i rifugiati, i bambini e chi purtroppo non può più scappare dall'Ucraina».



A Cisterna, con un'apposita ordinanza, il sindaco Valentino Mantini ha istituito il tavolo tecnico per gli aiuti e l'accoglienza alla popolazione dell'Ucraina. Del coordinamento fanno parte l'assessore al welfare e ai servizi sociali Carlo Carletti, l'assessore all'urbanistica Andrea Santilli, il delegato alla salute Francesco Maggiacomo, insieme con i responsabili del Comune di Cisterna di Latina di Protezione civile, Servizi sociali, Urbanistica e Corpo della Polizia locale, con l'ausilio di 2 cittadini di origine ucraina residenti a Cisterna che sono in contatto con i loro connazionali che stanno lasciando l'Ucraina. Al tavolo spetterà l'organizzazione e il coordinamento delle azioni messe in campo a sostegno dell'emergenza. «La nostra comunità, anche memore dei patimenti sofferti dalle famiglie cisternesi durante la seconda guerra mondiale, è già pronta a sostenere il popolo ucraino ha detto il sindaco Lo faremo tutti insieme attraverso un punto di raccolta dei generi di necessità, che andremo via via ad elencare in modo specifico per rispondere puntualmente ai bisogni di un popolo che ha dovuto lasciare la propria casa per mettersi in salvo dalla guerra. Inoltre, attiveremo un percorso di accoglienza e di assistenza per la popolazione in fuga, che presto sarà qui a Cisterna. Il Comune ha allestito il Centro operativo comunale (COC) presso il Centro polivalente di San Valentino e lì potranno essere portati gli aiuti a partire dai prossimi giorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA