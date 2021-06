IL CASO

Annullato il diniego al permesso a costruire emanato dal Comune di Latina nei confronti della richiesta presentata dalla Girasole per un immobile residenziale in via Don Luigi Sturzo, vicenda che si lega a filo doppio con i Ppe annullati, in particolare quello dell'R6.

IL RICORSO

Il Tar di Latina, con sentenza del 12 maggio, ha accolto il ricorso della Girasole, annullando il diniego del Comune. La vicenda era nata nel novembre 2018, quando la Girasole aveva presentato richiesta di permesso a costruire per un fabbricato residenziale, progetto che prevedeva anche la cessione di due aree per la realizzazione di zone a verde per la dotazione di standard; permesso poi negato un anno dopo, nel novembre 2019 con un diniego definitivo. Provvedimenti impugnati dalla ricorrente, al pari dello stesso Ppe del quartiere R6, risalente al 1979, nelle parti che il Comune aveva citato come ostative al permesso a costruire. In particolare, si citava il fatto che l'area individuata per la costruzione fosse destinata a verde pubblico, da espropriare a questo scopo; previsione che sarebbe decaduta nel 1989, in quanto non attuata nei dieci anni, al pari del mancato esproprio, vincolato per cinque anni, riportandola alla destinazione di Prg, ovvero a ridimensionamento edilizio e viario. La ricorrente ricordava anche «l'assenza di atti di indirizzo» come pure «la scadenza del Ppe del 1979 e l'annullamento della successiva revisione, nel febbraio 2016», obiettando, tra l'altro, «una violazione e omessa applicazione del Prg vigente e una errata applicazione del Ppe scaduto». I giudici hanno accolto il ricorso stabilendo, tra l'altro, che «il diniego si fondava sul richiamo all'esigenza di non pregiudicare la futura pianificazione, in un'area però non interessata da un vincolo conformativo, ma da un vincolo espropriativo posto non da un Prg ma da un Ppe ormai decaduto». Il Comune «dovrà quindi rivalutare le istanze della ricorrente, considerando la scadenza del vincolo e la necessità di regolamentare la discipina edilizia secondo la previsione di Prg».

LA CONSULENZA

Tutto fa capo quindi ancora una volta ai Ppe annullati, per rivedere i quali il Comune ha ora ufficialmente affidato la consulenza a uno studio legale specializzato: si tratta dello studio Gattamelata, che avrà l'incarico di individuare i percorsi procedimentali legittimi nella ripianificazione territoriale e soprattutto di svolgere la valutazione giuridico amministrativa della sorte dei permessi rilasciati sulla base dei piani annullati. Una consulenza che dovrà individuare - ad esempio - come procedere con via Ombrone nel Ppe R3 per consentire il completamento della costruzione fino all'abitabilità: «Urbanisticamente, per il nuovo Ppe, quel lotto sarà edificabile, ma il nuovo piano non sarà una sanatoria, non escludendo il rischio che si debba addirittura prima demolire e poi ricostruire con un nuovo permesso a costruire - spiega l'assessore al Governo del territorio, Francesco Castaldo - la consulenza era l'ultimo passaggio, prima di portare in Consiglio le delibere, di indirizzo e di pianificazione. R3 e R6 sono già pronte e per quelle di indirizzo, pensiamo di arrivare in aula entro giugno».

Andrea Apruzzese

