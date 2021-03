28 Marzo 2021

QUI RONDINELLE

Vada retro Notaresco. Dopo aver saltato lo scorso turno con la Vastese, gara rimandata per Covid-19, l'Aprilia torna in campo. Il match del Quinto Ricci, alle 15, mette di fronte al club delle cinque rondini una delle più forti formazioni del girone F. Il team di Teramo con 42 punti, 16 in più dei pontini, staziona al secondo posto della classifica e con sei successi esterni, al pari del Castelnuovo Vomano, è una delle squadre che ha raccolto più vittorie lontano dal proprio stadio. «Il Notaresco è una squadra di valore che è stata costruita, come dicono i numeri, per puntare a vincere il campionato. Hanno una rosa ottima in cui spiccano per pericolosità gli attaccanti che sono di grande valore e qualità avverte il tecnico dell'Aprilia, Giorgio Galluzzo Penso che noi potremmo fare la nostra grande gara. Siamo nelle condizioni di fare questo. Dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo sia in termini di atteggiamento, di sacrificio, di corsa, di lotta, di contrasto e di qualità tecnica. Dobbiamo mostrare personalità e determinazione. Il nostro obiettivo è quello di cercare di fare punti contro qualsiasi formazione». Tutte e due le compagini domenica scorsa non sono scese in campo per i rispettivi rinvii, causati dalla pandemia. «Di sicuro questa è un'annata anomala. Venivamo da cinque partite disputate in due settimane conclude il mister biancoceleste - A volte influisce molto giocare in maniera ravvicinata in quanto bisogna essere bravi a calcolare tutto quello che vive il gruppo mentre a volte riposare e saltare un incontro potrebbe essere un bene o un male. Dipende dai momenti, dalle circostanze e da chi affronti».

Dario Battisti

