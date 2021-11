Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

In un derby le differenze dei valori quasi si annullano e la partenza stagionale positiva dell'Aprilia e quella più tremolante dell'Insieme Formia sono dati statistici che non contribuiscono ad individuare un vero favorito. «Il Formia è una squadra viva e che è affamata di punti. Contro l'Afragolese i nostri odierni avversari hanno effettuato una gran partita. Come sempre sarà una gara che si giocherà sui particolari, sui minimi dettagli, con grande aggressività, intensità e ritmo elevato sottolinea l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Ci vorrà qualità e coraggio. Bisogna cercare di indirizzare l'incontro con una grande prestazione e concentrarsi come sempre al massimo con la conseguenza di ottenere un risultato positivo. Siamo consapevoli del fatto che troveremo una squadra sicuramente vogliosa di fare punti. L'intenzione che abbiamo anche noi per riscattare immediatamente la partita di coppa Italia di metà settimana dove siamo usciti sconfitti dalla Cynthialbalonga. Vogliamo riprendere il cammino innanzitutto dal punto di vista delle prestazioni». I biancocelesti in questo match devono dimostrare che la prima sconfitta stagionale non ha intaccato la sicurezza con la quale hanno finora affrontato gli impegni di campionato. «Non era facile iniziare la stagione nel modo con cui abbiamo cominciato. Quella di vivere una sconfitta non si era mai verificata ma penso che dobbiamo rimanere molto equilibrati, fiduciosi del lavoro fatto e delle qualità del gruppo, lavorare da squadra in campo e fuori conclude Galluzzo - Abbiamo dato prova di ripartire bene dopo una vittoria dobbiamo fare altrettanto dopo una sconfitta». La lotta sarà dura e le rondinelle apriliane come è loro consuetudine portano rispetto a qualsiasi avversario. «Il nostro errore più grande sarebbe quello di guardare la nostra classifica e quella dei nostri rivali spiega Gabriele Corelli Sono soddisfatto a livello personale e di squadra per tutto quello di buono che stiamo facendo in questo periodo. Il nostro è un gruppo di ragazzi che si frequenta anche fuori dal calcio. Questo cementa il nostro rapporto. Ci aspetta una battaglia ma vogliamo rialzarci subito dalla sconfitta di coppa Italia».

