L'ultima giornata d'andata del campionato di serie D presenta una sfida che per il Latina, da sempre, ha un sapore speciale. Il derby contro il Formia, oltre ad offrire suggestioni di un calcio più romantico, assume un valore rilevante nella corsa al titolo. La capolista dopo il pari con la Nocerina va a caccia di un successo che le permetterebbe di consolidare il primato e, perché no, provare ad aumentare il gap con le inseguitrici. Alle 14.30 al Washington Parisio', l'undici di Raffaele Scudieri dovrà vedersela contro la formazione allenata da Sasà Amato che sta vivendo un momento particolarmente favorevole, considerati i 10 punti conquistati nelle ultime quattro gare. Una sfida che si prospetta interessante vista la qualità di gioco delle due squadre, aperta a ogni pronostico come ogni derby che si rispetti. Per il Latina non sarà una trasferta agevole e Scudieri ne è perfettamente consapevole: «Non abbiamo trovato partite facili fino ad oggi e anche contro i formiani ci attende un match insidioso. Inizia un ciclo di fuoco che ci vedrà disputare quattro partite una dietro l'altra, giocando sempre un turno infrasettimanale. Prima il Formia, mercoledì l'Arzachena, poi andremo in casa del Gladiator e infine di nuovo in trasferta contro il Nola. Saranno tutte partite impegnative a partire dal derby, affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene. Una formazione tonica, con delle prerogative importanti e con un allenatore esperto che ama il bel calcio. Sarà, quindi, un match combattuto, li rispettiamo ma so che anche loro dovranno preoccuparsi di noi. Assisteremo ad un incontro all'insegna della correttezza, ne sono certo, anche perché si confronteranno due club che cercano costantemente di giocare bene specialmente su un campo in erba sintetica».

LA FORMAZIONE

Con il passare delle settimane Scudieri sta recuperando più di qualche elemento, primo tra i quali il bomber Di Renzo: «Il morale è alto e stiamo aumentando anche il numero dei giocatori utilizzati. Nelle prossime partite cercherò di effettuare delle rotazioni, i ragazzi sono tutti a disposizione e sto vedendo una crescita dei giovani che lascia ben sperare per i prossimi impegni». I nerazzurri potrebbero presentarsi al Parisio' con una formazione molto simile a quella vista con la Nocerina: in porta Alonzi, difesa a tre con Allegra, Esposito e Giorgini, centrocampo a quattro con Mastrone, Barberini, Sevieri e Pompei, più due esterni offensivi pronti a supportare il rientrante Di Renzo. Tre in lizza per affiancare il centravanti: Sarritzu, Corsetti e Alessandro. Proprio l'argentino ha descritto la difficoltà dell'incontro odierno: «Sfidiamo una squadra che ha fatto un percorso positivo in questa prima fase del campionato, però noi rappresentiamo una città ed una società importante e abbiamo tutti i motivi per affrontare la gara con il piglio giusto. Vogliamo vincere e continuare a guardare tutti dall'alto».

