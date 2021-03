28 Marzo 2021

Uscire dal momento negativo e scrollarsi di dosso le paure e le tensioni. Il periodo che sta vivendo l'Insieme Formia non è dei più semplici. Il ruolino di marcia nelle ultime otto partite parla chiaro: sei pareggi e due ko, l'ultimo successo risale al 7 febbraio sul terreno dell'Afragolese. Numeri che non preoccupano l'ambiente tirrenico e il match odierno (ore 15) al Washington Parisio contro il Team Nuova Florida è un appuntamento da non fallire. Gli ardeatini di Andrea Bussone, reduci dalla battuta d'arresto casalinga contro la capolista Monterosi, che ha interrotto la striscia di otto risultati utili consecutivi, sono un avversario rognoso, impelagato nella lotta salvezza. Diciannove punti (ex aequo con il Nola), ma con cinque partite da recuperare, come il Cassino. Uno stimolo per i biancazzurri del tecnico Sasà Amato rientra dopo aver scontato i due turni che navigano in nona posizione con 28 punti ad una distanza di sicurezza dalla zona calda. La squadra, ancora in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Gladiator, ritrova dopo la squalifica l'esterno uruguagio Iorio Forestero e i centrocampisti Chinappi e Fatati, ma l'assenza pesante è in prima linea dove mancherà il capocannoniere del girone G, l'argentino Gomez, appiedato per due turni. Nelle ultime ore il club pontino ha rinforzato il reparto offensivo con l'ingaggio del 26enne romano Massimo Camilli (una parentesi in B al Brescia, e serie D tra Castiglione, Sangiovannese, Torres e Villafranca) ex Lanusei, dove ha collezionato 21 presenze e una rete. Ritrova Franco Gorzelewski, con cui ha vissuto fino a gennaio l'avventura sarda. A dirigere l'incontro valido per la 23^ giornata è Luca Selvatici di Rovigo.

