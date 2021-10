Domenica 17 Ottobre 2021, 05:01

«Il momento è delicato, bisogna rimboccarsi le maniche, il gruppo è stato rinnovato rispetto alla passata stagione con l'inserimento di diversi under, ma ora è tempo di stringerci forte e risalire la china». Il tecnico dell'Insieme Formia Sasà Amato è perfettamente consapevole che il periodo che sta attraversando la sua squadra è complicato, ma nel calcio è ancora presto per stilare bilanci.

La quinta giornata d'andata propone oggi alle 15 allo stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere la trasferta ricca di insidie contro il Gladiator, che ha allestito una rosa di tutto rispetto e un mese fa eliminò i biancazzurri nel primo turno della Coppa Italia.

Quattro sono le lunghezze che dividono le due compagini, con i tirrenici che vanno ancora a caccia del primo successo dopo i passi falsi incassati con Team Nuova Florida, Arzachena e Muravera e il pareggio scoppiettante in casa del Carbonia. Assente per squalifica Baglione, la società è attiva sul mercato per ingaggiare un attaccante di peso e un centrocampista di spessore per completare un organico che possa dire la sua. A dirigere l'incontro sarà Mario Picardi di Viareggio.

