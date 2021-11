Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

«E' una partita chiave che può rilanciarci e farci tornare a respirare, ma abbiamo assolutamente bisogno del calore del nostro pubblico che mai come adesso deve stare vicino alla squadra in uno dei momenti più duri della nostra stagione».

Il tecnico dell'Insieme Formia Luca Starita, nonostante il periodo nero con l'ultimo posto in classifica e un solo punto all'attivo (3-3 a Carbonia), confida nel colpaccio contro l'Aprilia nella sfida valida per l'ottava giornata. Oggi alle 14.30 allo stadio Washington Parisio è un derby verità per entrambe: i padroni di casa lottano nei bassifondi con un ruolino di marcia da tregenda (sei ko in sette turni) e un reparto difensivo che fa acqua il peggiore del girone G con 17 reti incassate e gli ospiti, che dopo l'uscita infrasettimanale dal terzo turno della Coppa Italia, rappresentano la seconda forza del torneo a quota 19 a -2 dall'imbattuto Giugliano. È un vero testacoda e in pochi alla vigilia avrebbero immaginato che la compagine formiana si trovasse in una situazione del genere. A preoccupare oltre un rendimento anemico sono anche le diverse assenze: out Camilli, Baglione, l'argentino Mainardi, l'ucraino Pelypenko e l'ultimo arrivato De Simone (ex Imperia), l'esterno-trequartista del 2002 cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, che ha indossato le maglie di Albenga e Derthona. Scelte obbligate per Starita, che durante l'ultima seduta di rifinitura ha lasciato aperti alcuni dubbi. Probabile lo schieramento visto in campo la settimana scorsa contro l'Afragolese. Tra i pali Zizzania, difesa a quattro composta dagli esterni Bozzaotre e Gentile, e coppia centrale Pastore-Pirolozzi. Sulla linea nevralgica Mincione e Gargiulo con Di Vito largo sulla fascia e l'ex Latina Ricciardi che agirà a ridosso del neoacquisto Simonetti (a segno all'esordio) e Durazzo. Ha salutato intanto il terzino destro D'Oriano: l'under del 2002 è approdato al Savoia. Ma nei prossimi giorni non sono escluse altre partenze.

A dirigere l'incontro è Stefano Raineri di Como che sarà coadiuvato dagli assistenti Sergio Balbo di Caserta e Luca Chianese di Napoli.

Andrea Gionti

