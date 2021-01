© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI FORMIAUn incidente di percorso? Il doppio ko consecutivo casalingo patito nel giro di tre giorni tra Savoia e Sassari Torres ha acceso un campanello d'allarme per l'Insieme Formia. La trasferta odierna in Sardegna al Biagio Pirina di Arzachena, valida per la 14esima d'andata del girone G, è il classico match da non fallire per non veder svanire tutto di un colpo i buoni propositi che avevano animato la partenza di stagione. «Rimettersi subito in piedi e ricominciare a correre è il chiaro diktat espresso senza mezzi termini dal tecnico biancazzurro Salvatore Amato L'auspicio è che questo mini ciclo negativo sia soltanto un caso e spero che i ragazzi abbiano compreso di tornare a fare punti». Lo sguardo si sofferma soprattutto sulla classifica: l'undicesimo posto a quota 13 non fa dormire sonni tranquilli alla compagine pontina, che si trova di fronte gli smeraldini che distano dietro soltanto di una lunghezza. «Ci siamo complicati la vita in queste ultime partite ammette il fantasista Matteo Zonfrilli E' uno scontro salvezza che non dobbiamo assolutamente fallire perché basta un attimo che ti ritrovi giù. I passi falsi che abbiamo incassato ci hanno insegnato che ogni match ha una storia a sé. C'è tanto da migliorare anche sull'affiatamento tra i vecchi' e i nuovi che si sono appena inseriti. Tra Arzachena e il recupero di mercoledì tra le mura amiche contro il Muravera ci aspettano due avversari molto organizzati». La formazione? Out per squalifica il capitano e centrale difensivo Pirolozzi e per infortuno il centrocampista Gargiulo e l'esterno basso Di Vito, rientra nella zona nevralgica il giovane Chinappi. Davanti conferma per il bomber argentino Gomez, l'uomo mercato cercato con insistenza dall'Acireale, vice capolista del girone I alle spalle del Messina. Sarà una sfida a distanza tra il sudamericano, vice cannoniere con 7 reti e il sardo Daniele Molino con 5 gol, tra i giocatori di punta dei biancoverdi allenati da Raffaele Cerbone, l'ex fantasista in serie A e B con le maglie di Empoli, Chievo, Brescia e Venezia.GLI AVVERSARIMercato frenetico anche per gli isolani dopo il ritorno dell'esterno marchigiano Riccardo Pandolfi, già in C nel 2018-2019, che proviene dall'avventura in D nelle file dei romagnoli della Sammaurese. Ceduto invece al Lanusei il difensore uruguagio Marcos Andrés Paolini Banchero. Ad arbitrare l'incontro sarà Marco Maria di Nosse della sezione di Nocera Inferiore assistito da Ilario Montanelli di Lecco e Antonio Minieri di Treviglio.Andrea Gionti