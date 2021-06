QUI FORMIA

Tutto in 90'. In pochi avrebbero scommesso alla vigilia del campionato che all'ultima giornata l'Insieme Formia sarebbe stato in piena lotta per i play-off. Se l'obiettivo dichiarato era la salvezza e raggiungere in fretta 40 punti, i biancazzurri hanno completamente sovvertito ogni pronostico e oggi al Francioni (ore 16) nel derby contro il Latina si giocano l'ingresso nella post season. Da assegnare restano ancora due posti, ma il destino della compagine cara al patron Alessandro Anelli dipenderà anche dallo scontro diretto tra Vis Artena e Nocerina, che occupano la quarta e quinta posizione a quota 52. Soltanto due lunghezze separano i tirrenici, forti di tre successi di fila, che però devono assolutamente fare bottino pieno e sperare in un risultato diverso dal pareggio dei diretti avversari: in caso di arrivo a tre, la classifica avulsa premierebbe il tandem romano-campano.

«E' un risultato anche inaspettato per molti, ma non per noi sottolinea il tecnico Sasà Amato Come ripeto sempre, giocheremo senza alcun timone reverenziale, rispettando chi c'è di fronte. Sarà una partita molto spigolosa e intensa. Il Latina, che era indicato tra i favoriti, vorrà chiudere la stagione davanti al proprio pubblico con un risultato positivo. Quindi, massima attenzione e concentrazione a sfruttare ogni singolo episodio». Identico clichè per l'attaccante Victor Gomez: «Siamo arrivati al momento clou della stagione. Abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno, anche a corazzate che hanno investito più di noi e pertanto scenderemo in campo senza particolari assilli perché il nostro obiettivo lo abbiamo già ottenuto». Out per squalifica gli attaccanti Camilli (due turni) e Durazzo (una giornata) e per infortunio Del Prete e Di Vito, le scelte sono limitate. Si va verso un possibile 3-5-2. Tra i pali conferma per l'under Trapani, il migliore in campo nel turno infrasettimanale contro l'Afragolese; difesa a tre con Puzone (classe 2004), l'argentino Gorzelewski e Ioio, esterni capitan Pirolozzi e l'uruguagio Iorio Forestero, l'ex della gara avendo vestito la maglia nerazzurra nel 2019-2020. A centrocampo il trio Chinappi-Gargiulo-Antogiovanni, con Fatati pronto a subentrare, e il fantasista Zonfrilli a ridosso del bomber sudamericano Gomez, 16 centri a -3 da Cappai del Carbonia e -5 da Luigi Scotto (Latte Dolce) autore ieri di un poker contro il Giuliano. Interessante anche la lotta per il platonico titolo di capocannoniere del girone G, che coinvolge anche Luigi Scotto del Sassari Latte Dolce e Andrea Sivilla del Monterosi, neopromosso in serie C. A dirigere il derby pontino, che all'andata terminò 1-1, sarà la 38enne agrigentina Graziella Pirriatore, della sezione di Bologna, internazionale dal 2013 e affiliata alla Can di serie D. Sarà la sua partita numero 102 e verrà affiancata da Matteo Laconi (Cagliari) e da Martino Fadda (Carbonia). Stamane alle 10.30, prima della partenza dell'Insieme Formia verso il capoluogo pontino, si terrà la cerimonia di intitolazione, a cura dell'omonimo comitato, dello stadio di Maranola a Washington Parisio e del largo adiacente a Massimo Pezzini, due bandiere del club biancazzurro.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 13 Giugno 2021, 05:00