La lunga attesa è finita. Dopo diversi rinvii oggi è il giorno dell'uscita dei gironi e calendari di serie D che verranno svelati dal Dipartimento Interregionale. Per l'Insieme Formia è il secondo anno nel campionato nazionale dilettanti dopo aver sfiorato la passata stagione i play-off, sfumati soltanto all'ultima giornata. L'ipotesi più probabile è il reinserimento nel gruppo G a tinte laziale-sardo-campano, così come avvenne all'esordio, ma l'auspicio del club biancazzurro del patron Alessandro Anelli è lo spostamento nel girone F con molisane, marchigiane, abruzzesi e laziali, dove nel 2020 capitò l'Aprilia. Ma a meno di clamorose sorprese la situazione resterà invariata senza particolari scossoni e sempre oggi saranno ufficializzati anche gli accoppiamenti della Coppa Italia, con il primo turno in programma domenica 12 settembre ad una settimana di distanza dallo start del campionato. Intanto la squadra tirrenica ha sostenuto nel week-end il suo quarto test estivo. Dopo i successi con Gaeta ed Ercolanese e il pari con l'Itri, è arrivata l'affermazione per 2-1 in terra molisana, al Di Tella, contro il Vastogirardi militante in D. Match molto combattuto che si è ravvivato nel primo tempo con il botta e risposta nel giro di cinque minuti (dal 37' al 42') tra Zonfrilli e Mingiano. Ad inizio ripresa, al 49', il neo acquisto Baglione, mediano ex Giarre, ha sfruttato l'assist del fantasista Zonfrilli infilando la sfera all'incrocio. Out per vari motivi capitan Pirolozzi (ieri ha festeggiato il suo 30esimo compleanno), Bozzaotre, Zagari, Andreoli e Ricciardi, il tecnico Sasà Amato ha concesso un pizzico di turnover schierando anche i debuttanti Nunzio Zizzania (portiere campano del 2001 ex Ascoli e Montegiorgio), Ousmane Niang (esterno del 2002, ex Primavera della Cremonese) ed il 19enne ucraino Andriy Pelyenko. «Siamo scesi in campo con 6 under che hanno offerto una buona prestazione. La condizione è in crescita e fa ben sperare per l'inizio della stagione», commenta soddisfatto mister Amato.

