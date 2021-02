QUI APRILIA

Viaggio in terra d'Abruzzo per l'Aprilia che, alle 14.30, è di scena sul campo del Castelnuovo Vomano (Teramo).È un impegno difficile in quanto gli avversari occupano la terza posizione della classifica e con 34 realizzazioni sono il secondo miglior attacco del girone F. «Il Castelnuovo Vomano è una squadra molto pratica, fisica e concreta. I nostri rivali sono molto bravi ad aspettare e nel colpire in ripartenza. Davanti possiedono dei giocatori molto bravi e rapidi. Sono pericolosi sui calci piazzati grazie a Luiso e alla sua efficacia nel tirare le punizioni. Come tutte quelle del girone F è una formazione molto attrezzata avverte il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Come sempre ci servirà una grande partita per cercare di portare via dei punti. L'Aprilia deve cercare di fare risultato contro tutti e su tutti i campi. Non abbiamo alternative a questo obiettivo. Abbiamo dimostrato che se abbiamo la forza mentale e caratteriale di ripetere prestazioni di livello importante possiamo dire la nostra anche contro squadre che sono posizionate ai vertici della classifica. Servirà prima di tutto una grande prova emotiva generale della squadra per poi mettere in campo la nostra qualità, il fatto di giocare sempre, di effettuare una grande prova di non possesso e un enorme spirito di sacrificio da parte di chiunque scenda sul terreno di gioco. Se riusciamo a fare queste cose avremo più possibilità di ottenere un risultato positivo». Negli ultimi due impegni con la capolista Campobasso e Castelfidardo i pontini, nonostante due ottime prove, hanno racimolato solo un punto. Questo può intaccare la fiducia e la sicurezza mentale della squadra? «Ci sono sempre e solo due strade. Quella di continuare a credere nella tua identità o quella di mollare un po' la presa. Penso che i ragazzi abbiano capito che andando nella direzione di credere in noi avremo più possibilità di fare delle belle prestazioni. Certo nel disputare delle ottime performance e raccogliere pochi punti ci può essere il rischio a livello mentale di non essere in grado di ricaricarti. Questo deve essere un ulteriore motivo di crescita della squadra risponde mister Galluzzo - Essere continui nel riproporre prove di alto livello ci dà la possibilità di fare punti e risultati. Per l'Aprilia ogni partita deve essere affrontata e giocata al top sotto tutti i punti di vista». Mercoledì 3 marzo i biancocelesti giocheranno in trasferta contro la Recanatese.

Dario Battisti

