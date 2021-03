7 Marzo 2021

QUI APRILIA

Dopo la corroborante e importante vittoria per 4-1 con la Recanatese, nel recupero infrasettimanale, l'Aprilia è di scena al Quinto Ricci, alle 14.30, contro i casertani della Matese. «Con la Recanatese abbiamo capitalizzato al meglio le occasioni che abbiamo avuto, a differenze di altre volte commenta il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo - Chiaramente gli episodi positivi indirizzano la gara e così è stato per noi in quel di Recanati». Ora bisogna mettere frettolosamente nel dimenticatoio il successo esterno, immergendosi completamente nel difficile match con la Matese, formazione che non ama le mezze misure. Infatti i campani, la squadra che ha pareggiato di meno nel girone F (2 volte), o vincono o perdono. Otto i successi e sette le sconfitte. «Ogni partita ha una storia a sé. Incontriamo una squadra che arriva ad Aprilia sulla scia di tante vittorie consecutive. La Matese è una formazione in fiducia e che fa della solidità, della compattezza e dell'abilità a ripartire dei suoi punti di forza avverte l'allenatore biancoceleste - Sarà un incontro molto difficile. Bisogna interpretare la sfida, nelle due fasi, nel giusto modo. Dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati». Non bisogna fallire questa partita sia per mantenere a buon livello l'entusiasmo sia per affrontare la sosta - domenica prossima l'Aprilia non gioca in quanto si effettueranno dei recuperi - con il sorriso sulle labbra. Con la Matese i pontini devono riproporre quell'equilibrio che sembra ormai nel dna. «L'equilibrio lo dà tutta la squadra. Abbiamo in mezzo al campo dei giocatori validi. Luciani, Vasco e Olivera conclude Galluzzo - Più che sui singoli mi focalizzerei sull'atteggiamento e sulla crescita del gruppo. Adesso esiste la convinzione che possiamo fare risultato con tutti sia in casa che in trasferta». La pericolosità della Matese è messa in evidenza da Riccardo Lapenna: «Incontriamo una squadra in grande forma. Come in ogni partita cercheremo di imporre il nostro gioco e provare, come sempre, a vincere».

