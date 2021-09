Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

QUI APRILIA

Aspettando la composizione dei gironi e la prima partita di coppa Italia, primo impegno ufficiale dell'annata agonistica in programma domenica prossima, l'Aprilia conclude il programma dei test estivi. Nell'ultimo allenamento congiunto sostenuto con la Flaminia, team di pari categoria, l'Aprilia ha dato netti risultati di crescita fisica e tattica. La gara terminata 1-0, grazie ad un'ottima giocata di Nicolas Pezone, ha evidenziato una sufficiente fluidità ed efficacia nella manovra generale. Ci sono ancora da limare la precisione dei passaggi, la scelta da effettuare in determinate situazioni di gioco e la completa conoscenza reciproca tra i giocatori nuovi e vecchi. «La squadra ha mostrato, in alcuni momenti della gara, una grande capacità di soffrire e stando un po' più bassa si è difesa in maniera ordinata sottolinea il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Mi è piaciuta anche la grande capacità di partire a campo aperto ma questo lo sapevamo conoscendo le caratteristiche dei nostri attaccanti. Chiaramente in queste situazioni devi essere molto più preciso nella scelta e nel passaggio finale». Da migliorare la pressione sugli avversari e la compattezza tra i reparti. «A me piace un calcio aggressivo. In campo la squadra deve stare un po' più avanti. Dobbiamo saper alternare un pressing alto a quello un po' più difensivo conclude Galluzzo - Le mie squadre devono cercare di fare la partita e in questa occasione è stato fatto poco. Ci sono degli spunti positivi ma c'è molto da lavorare. Bisogna rimanere umili. Sappiamo che la serie D è un campionato lungo e duro. Partire bene è fondamentale». Oggi alle 13 dovrebbe essere diramata la composizione dei giorni di serie D e contestualmente l'Aprilia conoscerà l'avversario della coppa Italia. «Sarà un rodaggio funzionale alla prima partita di campionato spiega il direttore sportivo apriliano Stefano Stigi Speriamo di rimanere nel girone F».

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA