Giovedì 25 Novembre 2021, 05:02

Iniziative sono state organizzate, come ogni anno, anche dalla Questura di Latina nell'ambito della campagna permanente Questo non è amore, dedicata al contrasto della violenza di genere e migliorare l'azione di prevenzione per favorire una crescita culturale in opposizione a qualsiasi forma di violenza e discriminazione Sarà utilizzato un camper per favorire momenti d'incontro offrendo il supporto di operatori specializzati, agevolando e promuovendo un contatto diretto con le potenziali vittime. Oggi pomeriggio e domani mattina il Camper della Polizia di Stato sarà in piazza del Popolo. Oggi invece, presso l'Istituto Carlo e Nello Rosselli ad Aprilia, a partire dalle 09, si svolgerà il convegno Questo non è amore mai più violenza, cui prenderanno parte il Prefetto ed il Questore, il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Latina Daria Monsurrò e, in videoconferenza, la Sindaca della città afghana di Maidanshahr Zarifa Ghafari. Altri incontri con agenti qualificati si terranno a Sabaudia, Cisterna e Formia. «Una buona notizia, anche se siamo solo all'inizio, c'è spiega la Pappacena ovvero il reddito di libertà. Si tratta di uno strumento che serve ad aiutare le donne che sono state vittime di violenza e che sono seguite dai centri antiviolenza. Si tratta di un contributo economico di 440 euro mensili, concesso in un'unica soluzione per un massimo di 12 mesi, anche a donne che non hanno figli. E' un sussidio compatibile anche con il reddito di cittadinanza e con la Naspi anche se, secondo l'esperienza del nostro Caf, le donne vittime di violenza (italiane e non) non percepiscono nessun altro sussidio».

