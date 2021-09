Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02

Un concerto per ricordare il grande musicista Aldo Bassi, che fu profondamente legato alla città di Latina. È quello che si svolgerà stasera alle 21, con ingresso gratuito presso i Giardini del Comune di Latina con la partecipazione di musicisti arrivati da più parti per ricordarlo e rendergli omaggio. Il programma prevede un intro di Nicola Sana Ensemble. Segue il trio Corsi- Podio e Spadoni. Dopo sarà la volta del Gran Tour Trio a cui segue Seven for Aldo. Poi alla fine il gran finale con I Soliti Ignoti Jazz Band con ben 12 elementi sul palco. Una maratona di jazz per un grande jazzista italiano che ha dato tanto al nostro territorio, come artista e come insegnante. Il Memorial Aldo Bassi nasce anche per volontà del Consiglio Comunale di Latina che all'unanimità ha votato una mozione per istituire un premio non solo alla sua memoria ma anche per sostenere i giovani jazzisti del territorio. «Il Memorial Aldo Bassi, che nel tempo, spero, diverrà un premio per giovani musicisti - spiega l'assessore alla Cultura del Comune, Silvio Di Francia - è per me un impegno morale prima che amministrativo. Dopo la sua scomparsa, in pieno lockdown, il 20 maggio 2020, incontrai la famiglia e i suoi amici. Tutti jazzisti di Latina che espressero il desiderio e la volontà di ricordarlo attraverso un premio che sostenesse i giovani musicisti della città. Oggi è il primo appuntamento per ricordare un grande artista». «Subito dopo la scomparsa di Aldo Bassi - racconta Giorgio Raponi - noi musicisti che suonavamo con lui, avevamo pensato a un evento per ricordarlo e, parlando con la famiglia, era nata anche la volontà di istituire un premio in suo onore, per i giovani musicisti e compositori jazz, per aiutarli, con una sorta di borsa di studio, a registrare un disco ad esempio, e questo concerto è una sorta di viatico per iniziative future. Aldo era molto legato a Latina, e questo evento rappresenta un impulso culturale: noi come 52nd Jazz vogliamo diffondere il verbo del jazz come linfa vitale e di Aldo, che era un musicista che ti dava tanto e una persona di una umanità rilevante».

