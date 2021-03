23 Marzo 2021

Fiamme Gialle di Gaeta grandi protagoniste nella seconda tappa dell'Italia Cup 2021 delle classi Laser Standard/ ILCA 7, Radial/ILCA 6 e 4.7/ ILCA 4. Nelle acque del Golfo oltre 400 giovani velisti si sono dati battaglia nelle tre giornate di regate molto tecniche, caratterizzate da vento di grecale medio-forte (10-22 nodi). Condizioni ottimali che hanno permesso di disputare otto prove regolari.

L'evento organizzato dal Circolo Nautico Caposele di Formia (il più antico della provincia) in stretta collaborazione con altri club del sud pontino, ha incoronato il team gialloverde, dominatore incontrastato nelle due classi olimpiche ILCA 7 ed ILCA 6. Bella la perfomance di Gianmarco Planchestainer, il 24enne di Riva del Garda, che ha collezionato 4 primi posti su otto prove, precedendo Matteo Paulon del Cv Torbole - vincitore fra gli U21 e Giacomo Musone del Club Nautico Rimini.

Tra gli U19 successo di Pietro Giacomoni del Cv Portocivitanova. Nei Radial divise in Gold, Silver e Bronze, altro trionfo delle Fiamme Gialle: la campionessa italiana Silvia Zennaro, 31enne di Chioggia che, ad un mese dalla candidatura ufficiale ai prossimi Giochi di Tokyo, si è aggiudicata ampiamente la tappa tricolore con una serie impressionante di primi posti (sei su otto) davanti a Chiara Benini Floriani della Fraglia Vela Riva 1^ U21 e ad Elena Niccolò dello YC Italiano. Infine nei 4.7 gradino più alto del podio per Gaia Bolzonella (Cv Torbole) su Massimiliano Antoniazzi (Yc Adriaco) ed Emma Mattivi (Fraglia Vela Riva). Soddisfatti i due portacolori della Sezione Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta.

«Il campo di regata si è dimostrato molto tecnico ed impegnativo. Torno ora a Cagliari più carico in vista della qualifica olimpica portoghese di Vilamoura di metà aprile» commenta Planchestainer. «Era da metà ottobre che non partecipavo ad una gara ufficiale interviene la Zennaro E' stato un ottimo banco di prova e non mi sono risparmiata, ottenendo il giusto riscontro che mi proietta ora verso il test internazionale in Portogallo».

Andrea Gionti

